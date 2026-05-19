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光學鏡頭廠大立光創辦人林耀英家族時隔多年，近期罕見出手買進100張自家股票，累計目前共持有大立光股票1萬9010張，消息也激勵大立光今（19）日開盤股價直衝漲停板，更一度寫下五年半以來新高3615元，不過隨後漲勢收斂，截至午盤漲逾3%。大立光今開盤急拉漲停板，一度飆上3615元新天價，隨後漲勢收斂，小幅震盪，午盤大立光股價暫報3390元，漲幅3%，成交量約4千多張。林耀英家族2020年成立家族持股閉鎖控股公司茂鈺，根據證交所公開資訊觀測站資料，茂鈺3月買進100張大立光股票，以大立光3月均價2300元計算，價值約2.3億元，累計茂鈺目前持有大立光股票1萬9010張，持股比率由14.17%增至14.24%，為最大股東。法人認為，林氏家族此次出手買自家股，應是看好CPO轉型布局效益。談到CPO布局，林恩平於4月法說會透露，目前主要做光纖陣列單元（FAU）這段，以提供元件為優先。他提到，FAU元件之外，稜鏡製造也是重點，目前也要買光纖，光纖相關塑件也會涉獵，相較於手機鏡頭的製造工藝，林恩平說，「FAU在對位精度的要求高非常多。」他進一步解釋，FAU產品痛點在於如何精準對位，對得更準、更快，「我們不能說自己是領先的，但快速對芯是我們光學擅長的領域，」目前FAU元件及稜鏡均以玻璃鏡片為主，若送樣順利，未來考慮整合相關元件以模組出貨。大立光公布4月財報，受新舊產品轉換影響，4月營收為53.62億元，較上月略減1%，但與去年同期相比成長24%；今年前4個月累計營收達209.06億元，年增11%。展望後市，大立光維持先前法說會看法，預期5月出貨動能會較4月下滑。