50嵐「隱藏版點法」曝光！近日有Threads網友分享「奶加厚」喝法後瞬間爆紅，不少人第一次知道原來茶味、奶味都能調整，尤其鮮奶茶類加厚後奶香更濃郁，喝過直接回不去。不過她實際點餐時卻被多收10元，引發網友熱議。有許多50嵐員工出面解釋，「加厚」通常只是比例微調不加價，最好是說「奶多一點」即可，真正會多收錢的是「多加一份牛奶」，兩者其實完全不同，也讓不少老顧客直呼長知識。
50嵐點餐「多2字」飲料秒升級！一票人喝過回不去：太值得
一名女網友在Threads發文表示，最近才知道50嵐點飲料時，可以跟店員要求「茶加厚」或「奶加厚」。她透露自己是重度奶茶控，因此第一次嘗試就直接選擇鮮奶加厚，結果喝一口立刻被圈粉，認為奶香變得更加明顯，整體風味也更厚實，「加厚真的好喝耶，我是超級無敵愛奶味的人！」
不過，她這次點餐時卻被店員多收10元，讓她有些意外，因為之前看過不少網友分享「加厚不用加價」。原PO也笑說，雖然被加錢，但因為口感確實升級太有感，所以還是覺得很值得。
留言區也釣出不少50嵐現職店員親自解惑。店員表示，「茶加厚」或「奶加厚」通常只是比例上的微調，並不需要另外收費；原PO這次會被加收10元，主要是因為店員幫她直接「多加一份牛奶」，和單純的「加厚」其實是不同概念。
有店員進一步解釋，「奶多一點不用錢，但多一份就是加價」、「加厚是稍微調整茶或奶的比例，真正加一整份牛奶才會+10元」，提醒大家點餐時如果想免費增加口感，可以說「多一點」，不要直接講成「多一份」，否則就會被視為正式加料。
50嵐點餐祕訣一次看！免費加料說法必學 官方親認證
不過，各地區50嵐的稱呼方式也略有不同。北區50嵐小編過去曾說明，台北、新北、基隆一帶其實不叫「加厚」，而是使用「茶味重」與「奶味重」的說法。其中「茶味重」通常不加價，但「奶味重」則可能多收10元，等於花小錢換取更濃郁的奶香層次。
此外，也有中部店員分享，中區50嵐並沒有「加厚」說法，若要奶味重就要說「多牛奶」。另外，其實不只茶與奶能調整，包括珍珠、波霸、椰果、燕麥等配料，也都能客製「多一點」或「少一點」，只要不是要求「多一份」，通常都不會另外收費。
甚至連金桔、檸檬、梅醬等水果類配料，也能免費加量。不過像布丁、冰淇淋、多多這類配料，由於只能完整追加一份，因此無法免費增加。
其實50嵐的免費加料文化早已存在多年。50嵐官方過去就曾分享，除了純茶類飲品之外，其餘飲品加珍珠、波霸、椰果基本上都不會額外收費，也能自由混搭成「珍椰」、「波椰」、「混珠」、「珍波椰」等組合，例如「我要波霸奶茶＋椰果」這種點法，店員基本上都聽得懂，也不會另外加價。
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一名女網友在Threads發文表示，最近才知道50嵐點飲料時，可以跟店員要求「茶加厚」或「奶加厚」。她透露自己是重度奶茶控，因此第一次嘗試就直接選擇鮮奶加厚，結果喝一口立刻被圈粉，認為奶香變得更加明顯，整體風味也更厚實，「加厚真的好喝耶，我是超級無敵愛奶味的人！」
不過，她這次點餐時卻被店員多收10元，讓她有些意外，因為之前看過不少網友分享「加厚不用加價」。原PO也笑說，雖然被加錢，但因為口感確實升級太有感，所以還是覺得很值得。
有店員進一步解釋，「奶多一點不用錢，但多一份就是加價」、「加厚是稍微調整茶或奶的比例，真正加一整份牛奶才會+10元」，提醒大家點餐時如果想免費增加口感，可以說「多一點」，不要直接講成「多一份」，否則就會被視為正式加料。
50嵐點餐祕訣一次看！免費加料說法必學 官方親認證
不過，各地區50嵐的稱呼方式也略有不同。北區50嵐小編過去曾說明，台北、新北、基隆一帶其實不叫「加厚」，而是使用「茶味重」與「奶味重」的說法。其中「茶味重」通常不加價，但「奶味重」則可能多收10元，等於花小錢換取更濃郁的奶香層次。
此外，也有中部店員分享，中區50嵐並沒有「加厚」說法，若要奶味重就要說「多牛奶」。另外，其實不只茶與奶能調整，包括珍珠、波霸、椰果、燕麥等配料，也都能客製「多一點」或「少一點」，只要不是要求「多一份」，通常都不會另外收費。
甚至連金桔、檸檬、梅醬等水果類配料，也能免費加量。不過像布丁、冰淇淋、多多這類配料，由於只能完整追加一份，因此無法免費增加。
其實50嵐的免費加料文化早已存在多年。50嵐官方過去就曾分享，除了純茶類飲品之外，其餘飲品加珍珠、波霸、椰果基本上都不會額外收費，也能自由混搭成「珍椰」、「波椰」、「混珠」、「珍波椰」等組合，例如「我要波霸奶茶＋椰果」這種點法，店員基本上都聽得懂，也不會另外加價。