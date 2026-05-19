我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐近日因在網路公開測試自製「重裝型噴火槍」影片，引爆公共安全爭議，隨後更遭檢警大動作搜出改裝槍械並裁定羈押禁見，再度震驚社會。回顧孫安佐自2018年起的言行，他長年與「槍械、危險器械」等爭議緊密綁定，以下為您盤點孫安佐8年來轟動社會的4大爭議事件，包括想成為FBI探員，赴美圓夢卻在校園闖禍、在泰國裸身私闖民宅、攜帶改裝槍現身台北信義區、改裝噴火槍涉犯5罪，目前遭法院裁定羈押禁見。孫安佐從小就是個軍事迷，極具正義感且嚮往成為美國 FBI（聯邦調查局）的探員。為此，父母為了幫他圓夢，砸下高額留學費將他送往美國就讀高中，甚至著手籌措簽證，打算幫他取得美國身分以利未來考取FBI。沒想到2018年3月，他因在校園對同學開玩笑宣稱「5月1日不要來學校，我要在學校開槍」，遭到校方報警。美國警方隨後在其住處查獲數千發子彈及一把自行組裝的手槍，案件隨即升級至聯邦層級。最後孫安佐因涉持槍恐嚇公眾罪在賓州監獄遭拘留、服刑238天，與檢方達成認罪協議，遭強制遣返回台並終身不得入境美國。原本的FBI夢碎，父母也為此赴美奔波10個月，燒掉上千萬律師費。遣返回台沉寂數年後，孫安佐於2024年4月與朋友前往泰國普吉島度假。期間他疑似吸食大麻導致精神錯亂，裸露上身、脫下短褲，擅自闖入普吉島的一處當地民宅並驚動屋主。泰國警方獲報後立即到場將他逮捕並送醫治療。因他在過程中並無攻擊行為，最終與屋主達成和解賠償，於5月初由父母前往泰國將他帶回台灣。從泰國返台沒多久，孫安佐於2024年6月再度因為攜帶危險器械惹議。當時他現身台北市熱鬧的信義區商圈，身上背著一把疑似火焰槍的裝置，引發周遭民眾高度恐慌。後續檢警針對其住處發動搜索，查扣了部分疑似製作工具與改槍零件，雖然鑑定結果未達起訴標準。但他一再與武器、零件扯上關係的行為風險，已讓外界對他的法律界線提出質疑。2026年5月孫安佐在網路上傳一段名為「2026最新發明」的影片，畫面中他背著燃料桶、在北投河畔實測自製的重裝噴火槍，巨量火焰瞬間狂噴十多公尺、黑煙竄天，嚴重威脅公共安全。士林地檢署隨即指揮警方搜索孫家，在孫安佐房內查扣自製噴火槍、模擬槍及疑似改造散彈槍。檢方複訊後，認定他涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、放火未遂、恐嚇公眾等5項重罪，且有再犯之虞，於5月17日下午正式裁定羈押禁見2個月。而與其同行拍片的前經紀人則因疑似持有大麻以3萬元交保，隨後火速閃辭切割，坦言「管不動、能力有限」。