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▲小小樹食從2022年開始多年獲得綠星、必比登雙項認證。（圖／翻攝小小樹食臉書）

▲台北人氣蔬食餐廳「小小樹食」美女老闆娘（右）近日掀熱議，有網友翻出她的身分竟是賈靜雯（中）的表妹，讓不少網友直呼：「顏值不輸女明星！」（圖／翻攝自衛斯理IG@wes69chia）

🟡米其林綠星是什麼？評選標準是？

🟡小小樹食必吃招牌菜有哪些：

▲小小樹食招牌菜包含小樹酪梨蔬菜佛陀碗。（圖／翻攝小小樹食臉書）

▲小小樹食的韓式辣炸雞（圖／翻攝小小樹食臉書）

「小小樹食」品牌重大事件時間表：

從2017年創立的「小小樹食」，打破傳統素食框架，將西式餐飲技巧融入蔬食，打造出新穎、美味且具有質感的新派蔬食餐點，並連續多年來獲得「米其林綠星」、「必比登」兩項認證，品牌成功，擔任品牌創意總監的老闆娘曹詩薇（Vivienne Tsao）功不可沒，近日還被爆出原來還是金鐘視后賈靜雯的表妹。目前全台分店多家，招牌菜則有「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」、「油皮蛋豆腐餃」等，都是必吃的菜色。被封為「不只摘下米其林綠星，也擄獲嗜肉者的心」的小小樹食，2017年創立之後，就因為空間裝潢極富美學，餐點不僅好拍好吃，將中菜西吃融入蔬食料理的全新概念也是成功關鍵。不僅多年獲得《米其林指南》必比登推薦，更有米其林綠星肯定。《米其林指南》除了耳熟能詳的一星、二星、三星與必比登殊榮，2020年更有「米其林綠星」，象徵料理美味與環保責任的完美融合。米其林綠星的核心精神是「對環境與資源的尊重」，評選時有五大重點：符合優先選擇本地、當季、有機或公平貿易的食材，不僅減少碳足跡，也支持在地農業與永續農法。致力於降低廚餘與資源耗損，像是減少食物浪費、選用可分解包裝、避免一次性塑料等，從備料到出餐每個環節都精準控管。觀察餐廳是否與重視環保、生產過程透明的供應商合作，打造友善地球的美食生態圈。是否有採取實際行動來降低對環境的衝擊，例如使用太陽能或再生能源、回收雨水、減少用水與排放等。除了自身落實環保理念，綠星餐廳也會透過菜單設計、導覽說明或主廚分享，向顧客傳遞永續飲食的價值觀，提升社會對環境議題的重視。另外，得了綠星，是不是就不會得一星以上肯定？答案是兩項獎項並不衝突，綜合老饕與官方推薦，首訪必吃的經典三道招牌菜如下：：小小樹食將特製菠菜醬拌炒1:3的紅藜麥與白飯等為基底，鋪上滿滿的酪梨、烤南瓜、蘿蔔、鷹嘴豆及新鮮生菜等，美味又飽足。可以說這是素的紅油炒手，是將皮蛋與豆腐巧妙結合，以餃子皮包入，搭配特製紅油與香菜，香氣濃郁，帶微辣滋味。也是招牌人氣王，選用白花椰菜裹上特製麵衣酥炸後，再拌入濃郁的韓式辣醬，酸甜唰嘴，堪稱相較葷食韓式辣炸雞還原度相當高。「小小樹食」餐廳創立，為大安店。：開設二店「小小樹食-敦南店」。：即奪「米其林綠星」、「必比登」兩個獎項。：開設三店，進駐「NOKE忠泰樂生活」。：蟬聯「米其林綠星」、「必比登」獎項殊榮，並開設Diamond Towers新光三越分店開設0km 山物所、微風南山店，蟬聯「米其林綠星」、「必比登」獎項殊榮。