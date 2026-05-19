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台北股市今（19）日再度走低，開盤下跌8.4點、來到40883.42點，隨後跌幅擴大，最低來到40300.51點，下跌591.31點，午盤下跌442.83點或1.08%，來到40448.99點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.45點、來到409.18點，盤中最低來到397.84點，失守400點整數關卡，午盤下跌10.11點或2.47%，來到399.52點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、華邦電、友達、華通；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、華通、南亞科、聯電。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌20元、來到2220元，盤中最低來到2205元，午盤下跌25元或1.12%，來到2215元；台達電以平盤價2020元開出，盤中最低來到1920元，失守2000元關卡，午盤下跌80元或3.96%，來到1940元；聯發科開盤上漲75元、來到3475元，盤中最高來到3495元，不過隨後遇壓翻黑，午盤下跌200元或5.88%，來到3200元。記憶體族群隨著昨日美股一同走低，華邦電被打到跌停價117.5元，南亞科下跌逾9%，旺宏下跌逾8%，力積電下跌逾4%；連帶模組廠同步走弱，群聯被打到跌停價2465元，宜鼎、廣穎下跌逾7%，宇瞻、創見、凌航下跌逾6%。IC設計族群也有賣壓，鈺創、金麗科、愛普*被打到跌停板，創意下跌逾7%，晶豪科、M31下跌逾6%，力旺、倚強科下跌逾5%。不過也有漲跌互見的族群，設備股由印能科技、倍利科、竑騰打到跌停板領跌，弘塑、穎崴下跌逾7%，創新服務、旺矽、辛耘、德律下跌逾6%，致茂、家登、星雲、明遠精密、台灣精材、美達科技、敘豐、聖暉*、豪勉下跌逾5%；但也有個股點火走高，日揚、友威科、暉盛-創、蔚華科、耀穎攻上漲停板，晶彩科上漲逾8%。被動元件族群則是持續走高，富致、日電貿攻上漲停板，鈺鎧上漲逾5%，雷科、天正國際、禾伸堂上漲逾3%。機器人概念股也有買單挹注，大拓-KY、大量攻上漲停板，泓格上漲逾6%，能率網通、先進光、信邦上漲逾5%，精確、正崴、大立光、菱光、全球傳動上漲逾3%。金融族群也逆勢走高，兆豐金上漲逾3%，上海商銀、富邦金、凱基金、元大金、中信金上漲逾2%。