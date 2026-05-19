國民黨主席鄭麗文上任以來，爭議事件頻傳，今有黨內輔選人士直言，鄭麗文令不出黨中央，年底縣市長選舉，現有席次絕對掉3席以上，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，他不知道三席的標準從何而來，目前都言之過早，有待觀察，鄭麗文有她的智慧應該知道怎樣做對選情會最好；爭取彰化縣長提名失利的藍委謝衣鳯則酸度破表說，「人生很苦，但很甜，世上苦人多，我會更努力為彰化縣民服務。」

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鄭麗文令不出黨中央？傳掉3縣市

媒體報導指，鄭麗文上任來親中路線讓黨內親美派焦慮，黨內輔選人士稱，鄭麗文令不出黨中央，年底縣市長選舉，現有席次絕對掉3席以上。

國民黨高雄市長參選人柯志恩說，他不知道三席的標準從何而來，鄭麗文去了對岸拿了10項惠台政策，目前陸委會也不買單，所以卡在這地方，在野黨的主席其實已表達立場，可是真正的執行如果相關單位不執行的話，那在野黨就是出了一張嘴巴。

柯志恩喊言之過早　謝衣鳯喊人生很苦

柯志恩說，目前就把論述講清楚。那至於會不會造成年底的選戰造成很大的失分，這都是言之過早，因為整個所帶來的影響還是有待觀察，大家也不是那麼悲觀，鄭麗文有她的智慧，應該知道怎麼做對地方選情達到最好的效果，不用這樣子一件事就預測未來會如何，世界是瞬息萬變的。

爭取提名彰化縣長未果的藍委謝衣鳯則說，彰化縣長人選徵召已經定案，未來勝選與否，就由黨中央跟縣黨部負責，「人生很苦、但很甜，世上苦人多，我會更努力，為彰化縣民來服務、造福鄉里」，這是他的責任，也是未來的任務，他會更努力替彰化縣民服務。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...