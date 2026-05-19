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▲女客發現更衣室外頭的監視器對準更衣室內，且再度進入確認後，發現鏡子會反射，認為角度絕對會拍攝到更衣室內。（圖／拍攝自@Threads）

台中Lalaport購物中心內的運動品牌Under Armour出現偷拍爭議，有女客到更衣室換衣時，意外發現監視器對準鏡子，便要求調閱監視器畫面，Under Armour門市業者再三推拖並否認拍到，最後女客報警由警方協助查看畫面，才發現「什麼都拍到了」。對此，Under Armour暫無對外回應；三井則表示「將要求所有櫃位檢視監視器材」。女顧客發文還原事件經過，當天原本是開心到台中Lalaport購物中心消費，逛到Under Armour運動用品店時，友人到更衣室試穿運動內衣，並發現更衣室外頭的監視器對準更衣室內，且再度進入確認後，發現試穿鏡會反射，認為角度絕對會拍攝到更衣室內。她立即向店家反應，業者則說，，女客仍堅持要求調閱監視器，等待了2小時，店家始終未拿出完整影片，最後向館方反應後，Lalaport購物中心表示，針對昨（18）日所發生的事件目前暫屬個案，因顧客也已報警，設施一切配合警方後續調查。「但因近期類似事件的發生頻繁，設施這邊非常重視，並將立即啟動全台各設施全面檢視，同時也要求所有專櫃主動檢視各自專櫃內所設置之攝影器材是否有不妥或不當之位置。」Under Armour表示，針對昨（18）日所發生事件發布回應「本公司始終重視每一位消費者的隱私權益與購物安全。事件發生後，已立即成立專案小組，並與該加盟經銷商進行全面了解。」聲明也提到，本案目前已由相關主管機關及警方介入處理，基於司法調查不公開及保障當事人隱私之原則，本公司不 便對案件細節進一步說明，但將全力配合相關調查程序，並要求該加盟經銷商提 供所有必要協助。Under Armour說，為保障顧客權益並消除社會疑慮，本公司已啟動全台直營相關店點之監視器設備與拍攝角度之全面檢視，並同步強化內部管理與檢核機制，以避免類似情況再次發生。Under Armour最後表示，將持續以最嚴謹、負責的態度，監督並管理各店點營運，致力維護所有消費者之隱私與權益。對於任何可能侵犯顧客隱私之行為，我們皆採取零容忍立場，絕不寬貸，並將持續檢視與強化相關管理制度，以回應消費者對公司的信任與期待。