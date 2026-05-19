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▲林逸欣於「519白色恐怖記憶日」典禮進行小提琴演出。（圖／記者吳翊緁攝）

李遠：轉型正義必須前行 《不義遺址保存條例》卡關

▲文化部長李遠出席「519白色恐怖記憶日」典禮。（圖／記者吳翊緁攝）

受難者家屬：父親遭貪汙汙名 歷時數十年終獲平反

文化部國家人權博物館今（19）舉辦「519白色恐怖記憶日典禮」，典禮在全體默哀中揭開，並由小提琴家林逸欣與「小事製作」舞者合作演出《幌馬車之歌》。行政院政委林明昕指出，77年前的今天台灣進入長達38年的戒嚴，對在座的家屬來說，不僅是歷史更是生命傷痛的記憶。文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、受難者家屬杜銘哲、倡議519白色恐怖記憶日的政治受難者及家屬與連署者共約150人出席白色恐怖記憶日典禮。典禮中也邀請百合花樂團表演《黃昏的故鄉》，將傳統樂器融入現代節奏，並在演出中呈現槍決受難者名單向犧牲者致上最高敬意。李遠指出，自己代表文化部也同時是受難者家屬。有的國家是直接推翻獨裁者清算，有些則是比較溫和，如波蘭是透過協商而原先的政權還在，因此過程就會較緩慢。我國的《不義遺址保存條例》一直沒有辦法得到共識，正是因為被推翻的另一個團體在立法院仍佔有半數，因此在立法院永遠無法前進，但轉型正義一定要往前走，只有真正面對過去和真相才能夠互相理解。李遠也說，自己家庭原先不敢面對受難者舅舅的離開，透過人權博物館才拿到遺書，並且在六張犁找到墳墓，也算是彌補個人的遺憾，這也是檔案的保存跟人權記憶庫的重要。政治受難者家屬杜銘哲表示，他的父親杜孝生在1952年「湯守仁等案」中，被以「共同連續侵占公有財物」的貪汙罪名判刑15年，導致其排除在叛亂案件的補償機制之外，更因「貪汙」汙名，無法為部落族人認同。他多年四處訪查、拼湊真相，最終在2016年透過「模擬憲法法庭」引起社會關注，並於2020年由促進轉型正義委員會認定屬司法不法，撤銷原判決。林明昕表示，雖然去年「白色恐怖記憶日」的法制化未如預期完成，但政府責任不會因此中斷。文化部在紀念日及節日實施條例授權下，去年7月重新核定了「519白恐記憶日」，將持續透過教育推廣、紀念活動與空間記憶的串聯，讓威權歷史在公共領域被理解與反思。人權館今在景美園區舉辦人權市集，邀集具有相同人權理念的相關組織、團體、出版社、文史工作者等共同參與，同時，邀請其他館所響應串聯，包含國立中正紀念堂管理處等14個紀念館響應串聯。以展覽、活動、講座、參訪及會議方式，在全臺各地一同串聯紀念519白色恐怖記憶日。