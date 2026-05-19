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▲命理師李玉珮（如圖）曾分析狄鶯的紫微斗數子女宮，直言：「子女天生就是討債鬼」。（圖／翻攝自東森綜合台）

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐近日又因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，而遭到法院收押禁見2個月。而有網友翻出其實孫安佐會頻闖禍這件事，早在20年前就曾被命理師李玉珮於《開運鑑定團》神預言，她還警告狄鶯：「子女是天生討債鬼。」狄鶯在20多年前曾登上節目《開運鑑定團》，當時命理師李玉珮從紫微斗數的子女宮，看狄鶯與孫安佐的親子關係，她表示狄鶯的子女宮顯示「子女天生就是討債鬼」，直言她的孩子主觀意識太強，做事情都是先斬後奏，父母不管是精神還是金錢會付出非常多，「三不五時就捅了些婁子，讓父母親收拾爛攤子，尤其是在錢財方面，毫無金錢觀念。」狄鶯當時笑說孫安佐已經很會花錢，但表示：「我覺得這沒關係，反正我也喜歡他當討債鬼，只要跟我很親就好了。」而在2024年，於節目《命運好好玩》時，命理師李玉珮再度解析狄鶯的命盤，指出她的子女宮中還有隱藏一個危機叫「天刑」，但自己當初沒講出來，她解釋「天刑」代表著官司、官非、犯刑法的意思，「所以狄鶯子女宮的狀況，就是反映了孫安佐目前所有的狀況。」命理師直言狄鶯對孩子都是用錢栽培，表示「祿存」在子女宮，表示福分都給了孩子，但若沒有很在意孩子個性轉變，就會容易犯天刑。同年，孫安佐親自登上節目《命運好好玩》，讓命理師李玉珮算自己命盤，老師指出他的命宮坐的是「紫微」，紫微星也就是命盤中的一個樞紐，「等於說他是一個皇帝，那身為皇帝能獨立嗎？沒有，管他的人很多，受的約束、規範很多。」所以無法獨立。命理師也談到孫安佐24歲到35歲的10年大運，指出他走的是「七殺」，七殺是一個元帥，會帶頭衝鋒、做一些冒險犯難的事情，「安佐會顯現他的破壞力、衝刺力、競爭力、鬥爭性，就是七殺帶來的問題。」但她指出，會讓父母操心的反而是「文昌」、「文曲」，命理師表示這兩個星雖然看起來很好，但隱憂是會一舉成名天下知，代表孫安佐做的好事大家看不到，稍微有點失誤，就會被看到，「大家對他的認知已經把他定型，所以在這10年當中，鬧新聞的事情還是會出現。」果然這次事件也再度證實了李玉珮老師的神預言。