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▲富邦悍將今日宣布劉世理（右1）將率隊來台參加《緯創資通G!POP流行音樂節》，此為她去年來台的畫面。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢（如圖）過去曾與劉世理同隊，讓不少球迷十分期待2人同台。（圖／記者吳翊緁攝）

韓職啦啦隊再度襲台，起亞虎KIA Tigers啦啦隊宣布將於5月底來台，連續3天登上台北大巨蛋應援，也讓不少球迷暴動，其中最受關注的，就是李珠珢過去在起亞虎時期的前隊友劉世理將率領其餘5名啦啦隊員來台，再度與Fubon Angels同台演出，也讓「前隊友合體」成為話題焦點。富邦悍將與緯創集團合作舉辦的《緯創資通G!POP流行音樂節》，今年將於5月底在台北大巨蛋登場。本屆活動主打「韓流音浪」，除了邀請韓國歌手與樂團演出外，KIA TIGERS CHEERLEADER也確定連續第3年受邀來台，並從5月29日至31日連3天加入應援陣容，替悍將「攻蛋」助陣。這次來台成員由李珠珢前隊友劉世理領軍，搭配崔誌元、金譽鴛、申惠齡、李恩惠與林綵彬共6位女孩組成豪華陣容，由於劉世理曾與李珠珢同隊，因此消息曝光後，也讓不少粉絲直呼「根本前隊友 reunion」。球團透露，KIA TIGERS CHEERLEADER除了會與Fubon Angels帶來開場演出之外，中場局間也會安排限定舞蹈表演，預計將掀起滿滿韓式應援熱潮。由於近年韓籍啦啦隊在台灣人氣持續暴漲，如今再度集結多位韓職人氣成員，也讓不少球迷已提前準備搶票朝聖。值得一提的是，去年曾率隊來台的起亞虎前任隊長鄭嘉睿，今年4月因揭露遭活動公司主管霸凌事件後，已正式離開韓國職棒啦啦隊圈，如今她也宣布簽約「OM娛樂」，並由負責人Judy協助後續活動發展，因此這次起亞虎啦啦隊再度來台後，鄭嘉睿是否會驚喜現身大巨蛋場邊，也成為不少粉絲熱議焦點。