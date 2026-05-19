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任天堂突發新手遊 《Pictonico!》怎麼玩？

▲《Pictonico!》可以將照片變成可以觸碰遊玩的小遊戲，最高可遊玩多達80種。（圖／任天堂提供）

照片變成小遊戲 《Pictonico!》5月28日上線

▲任天堂將「有點無聊，卻令人上癮的小遊戲」融合到照片中」。（圖／任天堂提供）

任天堂今（19）日在沒有任何預告的情況下，宣布最新手機遊戲《Pictonico!》將在下周四（5月28日）上線，本作主打「照片互動」，無論是手機自拍或與朋友合照，上傳後系統就會生成像是「拼圖」等隨機趣味遊戲，最高可遊玩多達80種小遊戲。任天堂《Pictonico!》主打「把你的照片變成可以觸碰遊玩的小遊戲」，官方說明，《Pictonico!》收錄大量雖然有點無聊，卻令人上癮的「瞬間動作小遊戲」，玩家只要將智慧型手機或平板電腦內儲存的照片上傳，系統就會自動挑選適合的面孔變成小遊戲。任天堂提及，《Pictonico!》隨著遊戲推進，會有難度會越來越高的「關卡」，還有不容犯錯、極度緊張的危險模式「計分賽」等，從輕鬆遊玩到極具挑戰的內容，遊玩方法五花八門，甚至能使用「照片籤」查看當日運勢。《Pictonico!》將於5月28日正式發布，同步推出 Android、iOS 版本，全球免費下載，一開始僅提供3款免費小遊戲，玩家可以購買「遊戲包」拓展內容，最多能解鎖80種小遊戲。