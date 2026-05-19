韓籍啦啦隊女神李多慧近日透露，因肩膀痠痛就醫，影片中她表示肩膀「真的壞掉了」，原本只是隱隱作痛，近期卻在練習時痛到尖叫，經檢查後為肩膀韌帶發炎，治療過程中也接受注射，畫面曝光後讓粉絲相當心疼。根據三總公開資料顯示，韌帶發炎和和肌腱炎通常與關節突然扭轉或外力拉扯、運動傷害、反覆使用或姿勢不良等造成。
韌帶和肌腱差別在哪裡？
根據三軍總醫院資料提到，韌帶是穩定關節用，肌腱是帶動動作用。韌帶主要功能是連接骨頭與骨頭，像關節旁邊的安全帶，負責維持關節穩定，避免關節活動超出正常範圍，常見受傷的部位包含腳踝、膝蓋、手腕、肩關節等，使用不當可能會造成扭傷、拉傷、撕裂、斷裂、發炎腫痛等症狀。肌腱則為肌肉末端形成細長帶狀構造並附著在骨頭上，若肌腱因不當使用、反覆使用或外傷等原因發炎，就是肌腱炎。
為什麼會韌帶發炎？
臨床上民眾常說的「韌帶發炎」，多半和韌帶過度拉扯、扭傷、微小撕裂或局部組織受傷後的發炎反應有關，不一定只是單純發炎，也可能合併韌帶拉傷、部分撕裂。
韌帶發炎常見原因
關節突然扭轉或外力拉扯：例如跌倒、踩空、膝蓋突然扭轉，都可能讓韌帶被過度拉伸。
運動傷害：籃球、羽球、跑步、跳舞、滑雪、足球等需要急停、跳躍、轉向的運動，容易使韌帶承受瞬間壓力。
反覆使用或姿勢不良：雖然肌腱炎更常見於反覆使用，但韌帶若長期承受不穩定壓力，例如關節排列不佳、肌力不足、長期姿勢錯誤，也可能導致局部慢性疼痛或發炎反應。
韌帶發炎會有哪些症狀？
局部疼痛：活動、受力或按壓時更明顯。
腫脹：受傷關節周邊變腫。
發熱、發紅：急性發炎時可能出現。
瘀青或血腫：若有韌帶撕裂、出血，皮膚可能變色。
活動受限：關節彎曲、伸直、走路或轉動時卡卡、疼痛。
關節不穩：嚴重時會覺得關節支撐不住。
無法承重或行走困難：常見於較嚴重的韌帶撕裂或斷裂。
什麼情況要盡快就醫？
若出現以下狀況，建議不要只靠冰敷或貼藥布，應盡快就醫評估，可以掛骨科、復健科或運動醫學門診，醫師會視情況安排X光、超音波或其他影像檢查，確認是否有骨折、韌帶撕裂、肌腱受傷或關節積水等問題。
1.疼痛劇烈，無法正常走路或承重。
2.關節明顯腫脹、瘀青快速擴大。
3.受傷時聽到「啪」一聲或有斷裂感。
4.關節明顯變形或不穩。
5.休息數天仍未改善。
6.同一部位反覆扭傷。
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根據三軍總醫院資料提到，韌帶是穩定關節用，肌腱是帶動動作用。韌帶主要功能是連接骨頭與骨頭，像關節旁邊的安全帶，負責維持關節穩定，避免關節活動超出正常範圍，常見受傷的部位包含腳踝、膝蓋、手腕、肩關節等，使用不當可能會造成扭傷、拉傷、撕裂、斷裂、發炎腫痛等症狀。肌腱則為肌肉末端形成細長帶狀構造並附著在骨頭上，若肌腱因不當使用、反覆使用或外傷等原因發炎，就是肌腱炎。
為什麼會韌帶發炎？
臨床上民眾常說的「韌帶發炎」，多半和韌帶過度拉扯、扭傷、微小撕裂或局部組織受傷後的發炎反應有關，不一定只是單純發炎，也可能合併韌帶拉傷、部分撕裂。
韌帶發炎常見原因
關節突然扭轉或外力拉扯：例如跌倒、踩空、膝蓋突然扭轉，都可能讓韌帶被過度拉伸。
運動傷害：籃球、羽球、跑步、跳舞、滑雪、足球等需要急停、跳躍、轉向的運動，容易使韌帶承受瞬間壓力。
反覆使用或姿勢不良：雖然肌腱炎更常見於反覆使用，但韌帶若長期承受不穩定壓力，例如關節排列不佳、肌力不足、長期姿勢錯誤，也可能導致局部慢性疼痛或發炎反應。
局部疼痛：活動、受力或按壓時更明顯。
腫脹：受傷關節周邊變腫。
發熱、發紅：急性發炎時可能出現。
瘀青或血腫：若有韌帶撕裂、出血，皮膚可能變色。
活動受限：關節彎曲、伸直、走路或轉動時卡卡、疼痛。
關節不穩：嚴重時會覺得關節支撐不住。
無法承重或行走困難：常見於較嚴重的韌帶撕裂或斷裂。
什麼情況要盡快就醫？
若出現以下狀況，建議不要只靠冰敷或貼藥布，應盡快就醫評估，可以掛骨科、復健科或運動醫學門診，醫師會視情況安排X光、超音波或其他影像檢查，確認是否有骨折、韌帶撕裂、肌腱受傷或關節積水等問題。
1.疼痛劇烈，無法正常走路或承重。
2.關節明顯腫脹、瘀青快速擴大。
3.受傷時聽到「啪」一聲或有斷裂感。
4.關節明顯變形或不穩。
5.休息數天仍未改善。
6.同一部位反覆扭傷。