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總統賴清德明天就職滿2週年，立法院會今（19）日舉行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，表決結果出驢，僅有56人贊成，未達三分之二門檻，創下憲政首例的彈劾案宣告失敗。對此，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜表示，藍白正事不做，卻執意占用8天進行「明知不會通過」的彈劾程序，而藍白提出彈劾的理由，完全就是作賊喊捉賊。立法院會上午10時進行賴清德彈劾案記名投票，朝野甲級動員應戰。投票結果贊成56票、反對50票、無效票0票，未達全體立委三分之二人數以上（至少76票），會議主席江啟臣宣告不通過。對此，陳培瑜表示，今天彈劾賴總統投票，未達到全體立委三分之二的門檻，這場鬧劇終於結束，今年總預算被藍白惡意拖延到5月中還沒審完，正事不做，卻執意占用8天進行「明知不會通過」的彈劾程序。陳培瑜提到，藍白為了其政治操作，苦的是沒有預算可用的老百姓，更令人生氣的是，藍白提出彈劾的理由，完全就是作賊喊捉賊。對於民進黨獨裁專制質疑，陳培瑜說，全台灣唯一施行過戒嚴統治的政黨，就是中國國民黨，時間長達38年，而且，藍白目前是國會多數，卻毫無理由惡意刪減民生與國防預算；回到地方層級，藍白也在全國22縣市中執政17個，還敢反稱民進黨獨裁？針對不副署立院三讀法案質疑，陳培瑜提到，目前5部不副署法律，全都是藍白的自肥法案，包含把助理薪資改為立委個人補助費用，讓立委每年拿一千多萬的《立法院組織法》、讓中天電視台回歸的《衛廣法》、用國家公帑幫新眷村改建的《眷改條例》、國民黨從國家掠取資源卻不需還給國家的《不當黨產條例》、藍營縣市長自己都搖頭的《財劃法》。對於藍白稱賴總統違憲，陳培瑜強調，藍白才是憲政殺手，強行通過的國會濫權法案、憲法訴訟法，都被判定違憲。他說，立委當然有權監督政府，但必須建立在理性、法治、人民優先的基礎上，藍白這兩年的作為，顯然不符合民眾的期待，「我要懇請藍白，別再進行政治操作，盡快讓國會恢復正常運作，才是人民之福！」