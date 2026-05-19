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針對高雄市警界性騷事件連環爆，市長陳其邁在議會詢答時表示，已要求警察局有更積極作為協助被害者，並深刻檢討內部管理機制，並重新調查、保存證據，若有新事證一併移送地檢署偵辦，同時下令警察局性騷審議機制比照學校霸凌模式改由外部人員主導，落實人權保障。高雄市議員鄭孟洳今（19）日在議會總質詢時痛批，市警局性騷事件連環爆，重創警方形象，要求深刻檢討。鄭孟洳痛批，涂姓員警在偵查當天兩度刻意關閉密錄器、頻繁開啟手機相簿，甚至在被通知回派出所前刪除多張照片，內部調查與密錄器管制顯然出現嚴重漏洞。對此，陳其邁強調，針對三民一涂姓員警案，已要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制，首先將要求警察局積極協助保全證據，若查獲新事證即移請地檢署重新偵辦。其次，立即檢討並調整警局性騷審議會機制，改以外部委員為主，行政主管僅從旁協助行政調查，確保事實判斷之公正客觀。最後，所有性騷個案警局須列管追蹤進度，並請社會局主動積極聯繫，提供關懷並協助被害人法律服務及相關諮詢，確保不漏接任何被害者等三項作為落實被害者保護。陳其邁也責成市警局立刻調整性騷審議會機制，未來警局內部應比照市府對學校嚴重霸凌事件的獨立調查模式，審議委員會的組織必須引進「獨立調查機制」並以外部人員為主；列席的警局行政主管僅能擔任行政協助角色，不能球員兼裁判。另也要求各局處強化性平教育。