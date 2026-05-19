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北市指引即起上路 禁用密錄、偽裝針孔設備

近期連鎖醫美診所系統性針孔偷拍的惡劣事件，北市衛生局表示，除了對愛爾麗集團的「愛爾麗診所大安店」、「南京愛爾麗診所」及光澤診所忠孝店。對此，北市衛生局訂定相關管理指引，讓各醫事機構有所依循，也將持續常態性、無預警稽查，查有違反醫療相關法規情事者，將予以最嚴厲行政處分。北市衛生局今（19）日表示，對於北市偷拍診所，包括愛爾麗大安店、南京愛爾麗診所及光澤診所忠孝店；裁罰合計175萬並均即刻勒令停業6個月，也從制度面制定「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，並於衛生局網站公告，期使各醫療場域醫事機構有所依循。北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎提到，從上週就已經開始準備，與法務局、消費者保護中心等進行聯繫，可說「匯集眾人心血訂定的一個指引」。而相關指引即日上路。衛生局表示，「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，明確規範醫事機構錄影設備設置及管理的適用法規依據、機構內各種區域設置錄影設備原則、行政作業標準流程、違規責任提醒。指引中說明，醫事機構應依據空間隱私程度，採取不同設置原則；但嚴禁使用密錄或採用任何形式偽裝、隱藏之針孔設備。涉及私密部位理學檢查、醫美療程等隱私保障要求更高的診間、診療室、檢查室、手術室、病房等屬高度隱私空間，原則上不得錄音錄影。例外需符合「特定必要目的」下，包含基於醫療照護必要處置或教學目的，得允拍攝局部部位，且應於每次療程施作前告知病人，含個資法應告知事項、資料存取保存管理等，並逐次取得病人書面同意。但未來是否會列為例行性稽查，吳岱穎說明，會希望大家都要照這樣做，「不然何必訂指引」，這部分會逐步推廣、持續宣導，也會愈來愈嚴。衛生局說明，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲行政處分。