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如果在他上任到現在2年的時間之內，他有早一點想到用AI的手段，他早就可以提出「國民之槌」，來好好的監督賴清德政府

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有一套「市民之槌」AI工作流程，分析了台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，專門分析1999民怨最高的議題來專攻市政。對此，台北市政府研考會主委殷瑋今（19）日反諷說，沈團隊用市府提供的公開資料，「難道是滲透跟破口嗎？」並說用大數據來做為市政的參考，是本來就在做的事，沈伯洋若早一點想到用AI的手段，他早就可以提出「國民之槌」來監督賴清德政府。針對沈伯洋打造「市民之槌」，以AI分析民怨，殷瑋表示，沈伯洋之所以能夠用這個系統去爬梳的資料是什麼資料呢？就是市府的公開資料，之前不是聽到沈伯洋委員說，拿出去交流的資料，就是滲透是破口嗎？那些資料也都是公開資料，如果公開資料就是會造成滲透，就是破口的話，現在他有拿這個公開資料來做這些事情，難道沈伯洋委員自己是滲透跟破口嗎？這個邏輯上是說不通的。殷瑋表示，這些事情其實市政府本來就已經在做，這件事情又跟無限城論壇一樣，就是已經在做的事情拿去包裝，變成好像是一個新的提案。可是事實上，市政府既然有1999系統，本來就是每次、每天、每週，然後長期用大數據來評估陳情的內容跟分類，據以做出市政的做法，所以市府也要奉勸沈伯洋，不要再重新發明輪子，也不要關起門來重新造一輛車子。殷瑋說，市政府做這個事情，不是只看1999的陳情，來做這個長期趨勢判斷，還要包括每一週微觀的滾動所進來的訊息，對於市政者來說也是非常重要的，見樹也要見林。那更大的林是什麼呢？因為使用1999的人，雖然真的不少，但是另外一方面呢，也只能觸及10到15%的市民朋友對象，也就是說，要用其他的更多的手段，去探知人民心裡在想的事情是什麼？哪些事情是需要解決的事情？比如說透過民調、比如透過長期對台北市政的熟悉跟關心，然後勤走基層，這些事情其實是非常重要的。殷瑋補充說，用這些方法到底能夠得出什麼樣的市政的解方？舉個最明顯的例子就是無菸城市，如果用這個1999的系統就可以看到，時不時就有人民對於行走菸，對於菸害的抱怨，我們據此呢，再進一步去做的民調，再去做了國外的參訪跟考察，再交由市府來做總體的討論、規劃，終於上路，領先全國，這是一個非常好的例子，如何運用資料的治理，民意的探知，來打造出大家都能夠滿意的政策，目前為止這個滿意度是9成以上。殷瑋最後說，如果用AI來做的話，其實可以做非常非常多的事情。台北市是台灣的首善之區，但是沈伯洋他是民進黨提名的立法委員，他所能夠轄管的範圍其實是基於全國的，。因為他是立法委員，是立法權，他應該要監督他的行政權，但是到目前為止，從來沒有看過這件事情發生喔，或許用AI來爬梳大數據也可以看得出來，賴清德總統在1999年《臺灣前途決議文》推出來了之後，到底講了多少次，他是台獨工作者，這件事情大家都可以一起來檢驗。