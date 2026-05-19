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IN-N-OUT漢堡來台灣！代購喊5500元 網路炒價狂飆

▲IN-N-OUT漢堡睽違三年又來台灣快閃！Threads上網路炒價狂飆5500元。（圖／翻攝自Threads）

IN-N-OUT價格盤不盤？台灣vs美國價差一次整理

▲2026年台灣快閃IN-N-OUT周邊商品及漢堡菜單價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

美國漢堡IN-N-OUT台灣快閃半小時完售，《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，Threads上代購喊價從一顆漢堡＋1000元、＋2000元，到最誇張出價5500元含夜排費用，網路炒價一路狂飆。整理台灣IN-N-OUT漢堡價格與美國價差一次比價。美國漢堡IN-N-OUT睽違三年來台灣快閃開賣，今早現場半小時即宣告完售，《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，仍有領到號碼牌手環的數百人，頂著太陽等候入店。《NOWNEWS今日新聞》記者隨後再海巡社群平台，果然IN-N-OUT神級漢堡的魅力，早掀起不少人詢問代購服務。Threads上有代購喊價從一顆漢堡＋1000元、＋2000元，到；不過該員工透露，經過一晚上「居然都沒人應徵耶！」由於IN-N-OUT在台灣遲遲未開幕正式餐廳，大約每兩三年在台北快閃開賣，每次來台總掀起大批人潮排隊搶吃。也有不少人好奇，到底台灣IN-N-OUT漢堡價格盤不盤？據悉，IN-N-OUT為美國西岸相當有代表性的老字號連鎖速食店，主打平價速食。單點漢堡約$3.6～$6美元，套餐搭配漢堡、薯條與飲料則約$9～$12美元；不過實際販售菜單價格，會依照所在城市、各州消費稅而有點差異。而根據這次2026年來台灣的IN-N-OUT菜單，對比美國平均價格範圍，算是整體價差不大。