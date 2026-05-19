台北寒舍艾美酒店宣布，buffet「探索廚房」將自2026年6月1日起，週一至週四平日下午茶時段將暫停開放。而假日時段的午餐將增加第二餐期，寒舍艾美並公告持下午茶餐券的民眾可補差價吃午餐或晚餐。最新營業時段、餐價一次看。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」去（2025）年10月才剛升級，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心重新打造，像是全新開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。
台北寒舍艾美酒店又於官網貼出最新公告，「為優化整體餐飲服務品質與用餐體驗，探索廚房自2026年6月1日起，週一至週四平日下午茶時段將進行營運調整，暫停開放。」另外，假日時段的下午茶時段，將改為「午餐二」，用餐時間為14:30-17:00。並提到持下午茶餐券的民眾可以另補差價，吃午餐或晚餐。
寒舍艾美酒店提到，針對已持有有效期限內之下午茶餐券之貴賓，提供以下彈性方案：
▪️ 持單人「假日下午茶券」每張補差額1000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限週五第二時段午餐及週五、週六和週日的午餐和晚餐）
▪️持雙人「假日下午茶券」每張補差額2000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限週五第二時段午餐及週五、週六和週日的午餐和晚餐）
▪️持單人「平日下午茶券」每張補差額800元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限週一至週五午餐及週一至週四晚餐）
▪️持雙人「平日下午茶券」每張補差額1600元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限週一至週五午餐及週一至週四晚餐）
📍「即日起至2026年5月31日」之時段與餐價：
▪️週一至週四：
午 餐：每位成人2380元+10%
下午茶：每位成人1390元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週五：
午 餐：每位成人2380元+10%
下午茶：每位成人1390元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週六、週日、假日：
午 餐：每位成人2580元+10%
下午茶：每位成人1590元+10%
晚 餐：每位成人2580元+10%
📍「2026年6月01日」之後新時段與餐價：
▪️週一至週四：
午 餐：每位成人2380元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週五：
午 餐：每位成人2380元+10%
午餐二：每位成人2580元+10%
晚 餐：每位成人2580元+10%
▪️週末、假日餐期時間：
午 餐、午餐二、晚餐：皆是每位成人2580元+10%
饗賓三品牌推「黑鮪魚祭」 生魚片、握壽司吃到飽
另外，饗賓集團也宣布，旗下三個Buffet品牌包含「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及「URBAN PARADISE」，將於5月25日起至6月7日止，限時呈獻「黑鮪魚祭」。菜色包含「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，平日晚餐、假日午、晚餐供應。精選油脂豐潤的中腹部位，以特製比例的薄鹽醬油、味醂與香油為基底，拌入親手細切的蒜丁與白芝麻醃製，生魚片並以噴槍炙燒，最後刷上醬汁等，香爽宜人。另還有「現流黑鮪生魚片」，同樣展現「海中和牛」美譽的黑鮪魚之鮮味。
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台北寒舍艾美酒店又於官網貼出最新公告，「為優化整體餐飲服務品質與用餐體驗，探索廚房自2026年6月1日起，週一至週四平日下午茶時段將進行營運調整，暫停開放。」另外，假日時段的下午茶時段，將改為「午餐二」，用餐時間為14:30-17:00。並提到持下午茶餐券的民眾可以另補差價，吃午餐或晚餐。
▪️ 持單人「假日下午茶券」每張補差額1000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限週五第二時段午餐及週五、週六和週日的午餐和晚餐）
▪️持雙人「假日下午茶券」每張補差額2000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限週五第二時段午餐及週五、週六和週日的午餐和晚餐）
▪️持單人「平日下午茶券」每張補差額800元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限週一至週五午餐及週一至週四晚餐）
▪️持雙人「平日下午茶券」每張補差額1600元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限週一至週五午餐及週一至週四晚餐）
📍「即日起至2026年5月31日」之時段與餐價：
▪️週一至週四：
午 餐：每位成人2380元+10%
下午茶：每位成人1390元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週五：
午 餐：每位成人2380元+10%
下午茶：每位成人1390元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週六、週日、假日：
午 餐：每位成人2580元+10%
下午茶：每位成人1590元+10%
晚 餐：每位成人2580元+10%
📍「2026年6月01日」之後新時段與餐價：
▪️週一至週四：
午 餐：每位成人2380元+10%
晚 餐：每位成人2380元+10%
▪️週五：
午 餐：每位成人2380元+10%
午餐二：每位成人2580元+10%
晚 餐：每位成人2580元+10%
▪️週末、假日餐期時間：
午 餐、午餐二、晚餐：皆是每位成人2580元+10%
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另外，饗賓集團也宣布，旗下三個Buffet品牌包含「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及「URBAN PARADISE」，將於5月25日起至6月7日止，限時呈獻「黑鮪魚祭」。菜色包含「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，平日晚餐、假日午、晚餐供應。精選油脂豐潤的中腹部位，以特製比例的薄鹽醬油、味醂與香油為基底，拌入親手細切的蒜丁與白芝麻醃製，生魚片並以噴槍炙燒，最後刷上醬汁等，香爽宜人。另還有「現流黑鮪生魚片」，同樣展現「海中和牛」美譽的黑鮪魚之鮮味。