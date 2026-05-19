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▲警方起獲毒品咖啡包2,669 包、毒品先驅及化學原料2-溴-4-甲基苯丙酮結晶、甲胺、丙酮、鹽酸溶液、甲苯等化學原料。全案現已由檢察官偵結並提起公訴。(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中市政府警察局第三分局日前在臺灣橋頭地方檢察署檢察官指揮下，啟動跨區聯合打擊機制，成功瓦解位於屏東地區的大型第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」製毒工廠。警方逮捕劉男、鍾男、林男等三名嫌犯，並起獲毒品咖啡包2,669 包、毒品先驅及化學原料2-溴-4-甲基苯丙酮結晶、甲胺、丙酮、鹽酸溶液、甲苯等化學原料。全案現已由檢察官偵結並提起公訴。台中市警三分局偵查隊隊長詹前祈成立專案小組，並透過長期情資佈建，歷經數月南下日夜跟監與嚴密蒐證，終於確認該犯罪集團位在屏東的製毒據點。警方見時機成熟後展開攻堅行動，並於現場起獲大量卡西酮成品、半成品，經清查有毒品咖啡包共2,669 包、毒品先驅及化學原料2-溴-4-甲基苯丙酮結晶 1 盒、甲胺 5 桶、丙酮 1 桶、鹽酸溶液 1 罐、甲苯 1 罐。同時逮捕犯嫌劉男（71年次，主嫌）鍾男（79年次，主嫌）林男（80年次，共犯）。此次行動充分展現警方鍥而不捨的執法決心，成功在毒品加工完成、流入市面毒害民眾前將其全面攔截，全案現已由檢察官偵結並提起公訴。第三分局呼籲，毒品防制是政府施政的重中之重，本次查緝行動透過檢警通力協作的「區域聯防機制」打破了地域限制，讓毒梟無處遁形；同時也改變過去僅針對施用者的查緝模式，轉為「人」與「量」並重，從源頭精準打擊隱藏於偏鄉鄰里間的犯罪據點。這不僅有效截斷毒品供應鏈，更具體深化了「安居專案」的精神，確保民眾能擁有安全、清淨的居住環境；若發現社區周遭有房屋長期門窗緊閉、排氣管路異常，或經常散發刺鼻化學異味等可疑情形，請撥打 110 報案檢舉，共同構築堅實的社會安全網。