我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭美琴致詞說，當AI擁有感知能力、學會決策，就不再只是重複動作、冷冰冰的工具，而是可以克服社會難題，是台灣在國際科技競賽當中保持優勢的關鍵，更是「強化國力的必經之路。」（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部4年投入30億 目標在2030年創造500億產值

▲從煮麵、甩麵到擺盤都可以一手包辦的拉麵機器人，可以透過機械手臂將配料夾放到拉麵上。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣智慧機器人創新與應用研發中心今（19）日在工研院台南六甲院區成立，將智慧機器人關鍵技術的整合與驗證，將會聚焦在醫療照顧、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災。副總統蕭美琴出席成立大會說，台灣在科技產業傲視全球，認為發展智慧機器人不僅是解決全球所面臨的產業缺工難題，更將會是台灣「強化國力的必經之路。」從負責端菜、收盤的送餐機器人，到處理手術房內器具的「安心器械夥伴」，仍至從煮麵、甩麵到擺盤都可以一手包辦的拉麵機器人，智慧機器人創新與應用研發中心展現各種機器人應用的不同可能性。蕭美琴致詞說，現在全世界都在談AI，或許部分人覺得AI距離自己非常遙遠，但當AI擁有感知能力、學會決策，就不再只是重複動作、冷冰冰的工具，而是可以克服社會難題，是台灣在國際科技競賽當中保持優勢的關鍵，更是「強化國力的必經之路。」她指出，現在全世界看到台灣有傲視全球的半導體、資通訊跟精密製造，如今成立智慧機器人創新與應用研發中心，就是要讓台灣不僅僅是硬體製造大國，更是要打造智慧系統整合的關鍵輸出國。如今政府正在推動大南方新矽谷，台南從沙崙、六甲到柳營都會串連起機器人研發、應用及製造中心，不僅要讓地理均衡化、中小微型企業轉型，以及百工百業同時發展，她期許，工研院發展的智慧機器人可以解決產業難題，見證不同可能性。經濟部次長何晉滄致詞提到，經濟部規劃4年投入30億元經費，全力支持工研院建置智慧機器人創新與應用研發中心，並認為智慧機器人產業在2030年將可以創造500億元產值，更可以緩解台灣中小企業因高齡化、少子化所面臨的缺工問題。對於台灣在全球機器人熱潮下，可以切入哪些領域？工研院院長張培仁引述，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說的「AI 五層蛋糕論」，認為台灣在晶片硬體及基礎設施能力都相當好，但在大語言模型相對比較落後，但認為台灣可以切入特定領域應用，譬如發展餐飲服務、醫療服務，還有倉儲管理等，對於台灣有發展優勢。