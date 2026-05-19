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晶圓代工二哥聯電今（19）日股價再度走高，受惠於外資將評等由中立調升至買進，目標價138元，今日股價開高走高，盤中最高120.5元，上漲逾8%。聯電日前法說會，公布第1季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第2季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，整體優於第1季，下半年起將漲價。此外，最新美系外資表示， AI基礎設施建設不僅帶動先進製程，更產生強大的外溢效應，顯著推升對電源管理 IC（PMIC） 與連接晶片等成熟製程產品的需求。外資預期2027年下半年將出現成熟製程產能短缺，聯電與中芯國際等代工廠將受惠於訂單回流與產能滿載。因此將聯電由中立調升至買進，目標價138元另一家美系外資指出，隨著 AI 應用快速擴張、電源管理晶片（Power IC）需求持續攀升，成熟製程產業景氣正逐步回，成熟製程已進入新一輪上行循環，預期 2027 年下半年起，全球成熟製程產能將再度出現供給吃緊情況。美系外資觀察到聯電需求已開始回溫，公司也陸續調升晶圓代工價格，預估 2026 年下半年平均價格漲幅約 5% 至 10%，且 2027 年仍有進一步漲價空間；產能部分，預期聯電自 2026 年下半年至 2028 年期間，成熟製程產能將持續維持緊張狀態，因此上調聯電評級與目標價。