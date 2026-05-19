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台北股市今（19）日再度走低，開盤下跌8.4點、來到40883.42點，隨後跌幅擴大，最低來到40168.51點，終場下跌716.26點或1.75%，收在40715.56點，成交量為1.08兆元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.45點、來到409.18點，盤中最低來到397.84點，失守400點整數關卡，終場下跌11.45點或2.8%，收在398.18點，成交量為2511.88億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、友達、華邦電、華通；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、華通、南亞科、聯電。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌20元、來到2220元，終場下跌35元或1.56%，收在今日最低價2205元，拖累大盤指數就有279點；台達電以平盤價2020元開出，盤中最低來到1910元，失守2000元關卡，終場下跌105元或5.2%，收在1915元，拖累大盤指數就有98點；聯發科開盤上漲75元、來到3475元，盤中最高來到3495元，不過隨後遇壓翻黑，終場下跌245元或7.21%，收在3155元，拖累大盤指數就有103點。記憶體族群隨著昨日美股一同走低，華邦電、南亞科、華邦電被打到跌停板，力積電下跌逾5%。IC設計族群也有賣壓，鈺創、群聯、愛普*被打到跌停板，金麗科下跌逾9%，M31下跌逾8%，晶豪科、巨有科技、矽力*-KY下跌逾6%，創意、松翰、九齊下跌逾5%。不過也有漲跌互見的族群，設備股由印能科技、竑騰打到跌停板領跌，弘塑、穎崴、創新服務下跌逾7%，旺矽、辛耘、德律下跌逾6%；但也有個股點火走高，友威科、暉盛-創、蔚華科、耀穎、晶彩科攻上漲停板，日揚上漲逾9%。被動元件族群部分個股是持續走高，日電貿攻上漲停板，光頡上漲逾8%，大毅上漲逾4%、鈺鎧上漲逾2%。機器人概念股也有買單挹注，大拓-KY、大量攻上漲停板，泓格上漲逾6%，能率網通上漲逾5%，信邦上漲逾4%，先進光、精確上漲逾3%。金融族群也逆勢走高，兆豐金、富邦金上漲逾2%，安泰銀、上海商銀、台中銀、彰銀、凱基金、中再保、國泰金、臺企銀、華南金、中信金、王道銀行上漲逾1%。