皮克敏手遊《Pikmin Bloom》明（20）日將進行商店更新內容，玩家擁有的皮克敏最大上限，將從3200隻增加到4500隻，「精華」最多也可以儲存1200個；雖然皮克敏數量擴充是好事一樁，不過眾多玩家點出，更多皮克敏就會產出更多「花瓣」，敲碗官方也要將花瓣上限提高，才能補到「痛點」。
隨著遊戲運營拉長，《Pikmin Bloom》在2025年4月，將皮克敏攜帶空間上限從3000擴展到3200，這次則一次增加到4500隻，預計5月20日上午8時啟用，玩家可透過遊戲內商店，以50個為單位購買皮克敏、明信片、精華等空間升級。明信片上限4500張、精華最多1200個。
《Pikmin Bloom》皮克敏空間目前可以透過「金幣」或「儲值」購買，更多的儲存空間可以讓玩家省去「放生皮克敏」的困擾，也更有餘裕蒐集特殊的飾品皮克敏，不過單純增加皮克敏空間上限和精華數量，也引起玩家一波討論。
多數玩家提到，《Pikmin Bloom》最需要擴增上限的是「花瓣上限」，目前初始攜帶上限為300片，透過遊戲內商店升級後，最高攜帶為1200片，玩家反映「比較需要花瓣上限增加，900隻皮的花苞就1800個花瓣了」、「增加花瓣最重要，其他的都有點雞肋」、「花瓣可以有增加的空間嗎？」
除了花瓣空間外，不少玩家也認為，由於近期台灣玩家數量暴增，雖然官方日前有增加「蘑菇出現位置」，但不需透過票卷進場的位置仍只有5名，敲碗希望官方能夠「增加蘑菇免費席位」。《Pikmin Bloom》的風潮持續，遊戲內外話題仍持續發酵中。
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多數玩家提到，《Pikmin Bloom》最需要擴增上限的是「花瓣上限」，目前初始攜帶上限為300片，透過遊戲內商店升級後，最高攜帶為1200片，玩家反映「比較需要花瓣上限增加，900隻皮的花苞就1800個花瓣了」、「增加花瓣最重要，其他的都有點雞肋」、「花瓣可以有增加的空間嗎？」
除了花瓣空間外，不少玩家也認為，由於近期台灣玩家數量暴增，雖然官方日前有增加「蘑菇出現位置」，但不需透過票卷進場的位置仍只有5名，敲碗希望官方能夠「增加蘑菇免費席位」。《Pikmin Bloom》的風潮持續，遊戲內外話題仍持續發酵中。