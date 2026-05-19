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盧秀燕存款縮水 1300萬黃金存摺成亮點

賴淑惠財力驚人 2.48億存款零負債

葉昭甫、吳盛忠財產曝光 爭議官員再受矚目

監察院今（19）日公布最新一期財產申報資料，台中市政府官員財產狀況也隨之曝光。其中，台中市長盧秀燕申報存款約831萬元，較前次減少約30萬元，但名下另持有價值超過1300萬元的黃金存摺，引發關注；而副市長賴淑惠更以高達2.48億元的存款成為焦點，且名下完全沒有任何債務。根據申報內容，盧秀燕名下沒有土地與建物，但有3筆位於南投的土地已交付信託；另持有一輛價值約190萬元的LEXUS汽車。金融資產部分，包括存款831萬9941元、多筆美國公債總值約802萬元、基金受益憑證約68萬元，另外還有總值高達1308萬5118元的黃金存摺，以及12筆保險。此外，盧秀燕也持有國泰金融控股、合作金庫金融控股、玉山金融控股等多檔金融股股票並交付信託，若以昨日收盤價估算，總市值約210萬元，整體財產配置偏向穩健保守。相較之下，賴淑惠的財產規模更為驚人。申報資料顯示，她名下擁有位於台中及嘉義縣的3筆土地與1筆建物，另有一輛50萬元的現代汽車，以及一輛LEXUS轎車。最受矚目的是，她的存款高達2億4853萬8091元，另有基金受益憑證208萬餘元、活期存款12萬餘元，以及18筆保險，而且完全沒有任何債務。另一位副市長鄭照新則申報名下擁有新北汐止3筆土地與建物，並持有2輛國瑞汽車，以及1輛99萬元的AUDI汽車，存款約533萬8673元，另有9筆保險及約212萬元房貸債務。台中市交通局長葉昭甫日前因涉及包庇下屬性騷與霸凌爭議遭彈劾，至今仍未下台。他此次申報名下擁有台中4筆土地、2筆建物，以及LEXUS與日產汽車各1輛，存款約1692萬元，但債務高達3440萬元，主要用途為周轉與購置不動產；另有位於台中、彰化的5筆土地與3筆建物交付信託。而因垃圾與廚餘處理問題飽受批評的環保局長吳盛忠，日前在議會備詢時甚至一度打瞌睡遭趕出議場。根據申報內容，他名下擁有位於台北的2筆土地與2筆建物，存款約1516萬元，另有高雄及雙北共9筆土地、8筆建物交付信託，也成為此次財產申報中的關注人物之一。