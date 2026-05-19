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台灣寶可夢中心5月23日新品33款！28種未知圖騰、神獸全收集

▲城都地區的傳說的寶可夢鳳王、洛奇亞以及城都三聖獸雷公、炎帝、水君，幻之寶可夢雪拉比也都以單個形式販售。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

■5月23日台灣寶可夢中心商品詳細

▲金屬鑰匙圈(1入組) 最具特色的就是未知圖騰，從A~Z以及!、?全28種型態，若要通通收集則要花1680元新台幣。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲「全國圖鑑金屬鑰匙圈」金屬鑰匙圈(2入組)。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲「全國圖鑑金屬鑰匙圈」金屬鑰匙圈(2入組)。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲「全國圖鑑金屬鑰匙圈」金屬鑰匙圈(3入組)則都是進化兩次的寶可夢，為170元新台幣。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心5月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）本週末又有新品上架了！官方近期宣布將在5月23日（六）上架系列新商品，以城都地區寶可夢為主的金屬鑰匙圈，多達72款新品，其中就包含28款未知圖騰，模樣超級可愛，同時也有不用排隊的線上購買方式！台灣寶可夢中心表示，將在2026年5月23日上架全國圖鑑金屬鑰匙圈，包含菊草葉、月桂葉、大竺葵等，以城都地區為中心的金屬鑰匙圈。這系列商品中，最具特色的就是未知圖騰，從A~Z以及!、?全部28種型態，若要全部收集則要花1680元新台幣。此外，城都地區的傳說的寶可夢鳳王、洛奇亞以及城都三聖獸雷公、炎帝、水君，幻之寶可夢雪拉比也都以單個形式販售。至於有進化兩次的御三家如菊草葉、火球鼠等，則是以3入一組方式販售，價格為170元新台幣。若是假日沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，「全國圖鑑金屬鑰匙圈」系列商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於5月22日（五）16時00分提前線上販售。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。