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聯合國及WHA決議均未排除台灣參與

中國無法阻擋台灣對世界公衛的貢獻

世界衛生組織（WHO）昨（18）日在瑞士日內瓦召開第79屆世界衛生大會（WHA），其中，台灣欲以觀察員身份與會的提案再度遭否決，這也是台灣連續第10年未能參與WHA。而針對中國外交部發聲反對台灣與會，但同時也至少有11個國家力挺台灣參加，我外交部長林佳龍更仍親赴日內瓦參加台灣智慧醫療展，外交部今表示，聯合國和WHA的決議文均未排除台灣參與，更未將台灣納入中華人民共和國，中國扭曲決議文並配合自身一中原則，已全然悖離這2決議的原文和國際法理，但無論中國再怎麼阻擋，也無法阻止台灣對世界衛生做出諸多貢獻。外交部發言人蕭光偉今於例行記者會中指出，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，中國無權置喙且不該阻撓台灣參與國際組織。外交部重申，尤其是聯合國2758號決議以及WHA的第25點決議都未排除台灣，台灣因此不應被排除在外，尤其健康是世界基本人權，不應受到政治干預。外交部說，中國再次誤導國際視聽並持續政治化台灣參與的議題，一再稱台灣要參與必須經過中國同意，外交部要對此表達強烈抗議和譴責。中國長期、蓄意將前述2個決議扭曲為其所謂一中原則的法律依據，打壓我國國際參與，已全然悖離這2決議的原文和國際法理。外交部提到，世界衛生組織宗旨在於促進全球公衛利益，應考量台灣參與，但卻因受制中國而拒絕台灣，外交部要強調，台灣的參與實際上攸關全人類的健康權益和全球公衛體系的完備，尤其台灣在防治傳染病、全民健保、醫療援助、數位醫療等都有全方位建構，中國的阻擋仍無法阻擋台灣的貢獻，以及國際的肯定，全球的衛生治理不應遺漏任何一個人。