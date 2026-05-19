法國一座鄉間小鎮近日出現離奇畫面，一隻小鹿在馬路上搖搖晃晃、原地打轉，模樣宛如喝醉酒的醉漢，引發不少民眾關注。當地警方將小鹿帶回後才發現，牠並非受傷或生病，而是誤食發酵水果，才會出現類似酒醉的症狀。警方也藉機提醒，春季期間野生動物誤食發酵果實或腐爛植物的情況並不少見，行為可能因此失控，民眾行經森林或郊區道路時務必減速，避免發生交通意外。
法國小鹿醉到「原地轉圈圈」！ㄎㄧㄤ爆畫面曝光
這起事件發生在法國索恩盧瓦爾省，當地憲兵隊事後也在臉書分享現場狀況。影片可見小鹿步伐凌亂，身體不時左右晃動，看起來完全站不穩，甚至還不斷在同一個地方繞圈圈，模樣「又ㄎㄧㄤ又滑稽」。
警方也幽默發文表示，「各位先生與女士，看來不是所有道路使用者都是清醒的，證據就在照片中。」貼文一出立刻吸引大量網友朝聖，不少人笑稱小鹿像是參加完派對才回家，也有人直呼第一次知道動物真的會「喝醉」。
誤食發酵水果！小鹿東倒西歪好危險 警方呼籲：要注意
不過警方隨後也解釋，這隻小鹿並非真的飲酒，而是誤食掉落在地面、已經自然發酵的水果，因此產生類似酒醉的症狀。由於水果在發酵後會產生酒精成分，野生動物若攝取過量，就可能出現失衡、反應遲鈍甚至方向感混亂等情況。
警方也特別提醒，春季期間類似情況其實並不罕見，野生動物除了可能誤食發酵水果，也可能吃下腐爛植物，進而出現難以預測的行為，包括突然衝出馬路、停在路中央不動，甚至因為失去方向感而四處亂竄。
警方呼籲，民眾若行經森林、山區或郊外道路時，務必放慢車速並提高警覺，避免因野生動物突然闖入車道而發生交通事故，也能降低人與動物受傷的風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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這起事件發生在法國索恩盧瓦爾省，當地憲兵隊事後也在臉書分享現場狀況。影片可見小鹿步伐凌亂，身體不時左右晃動，看起來完全站不穩，甚至還不斷在同一個地方繞圈圈，模樣「又ㄎㄧㄤ又滑稽」。
警方也幽默發文表示，「各位先生與女士，看來不是所有道路使用者都是清醒的，證據就在照片中。」貼文一出立刻吸引大量網友朝聖，不少人笑稱小鹿像是參加完派對才回家，也有人直呼第一次知道動物真的會「喝醉」。
不過警方隨後也解釋，這隻小鹿並非真的飲酒，而是誤食掉落在地面、已經自然發酵的水果，因此產生類似酒醉的症狀。由於水果在發酵後會產生酒精成分，野生動物若攝取過量，就可能出現失衡、反應遲鈍甚至方向感混亂等情況。
警方也特別提醒，春季期間類似情況其實並不罕見，野生動物除了可能誤食發酵水果，也可能吃下腐爛植物，進而出現難以預測的行為，包括突然衝出馬路、停在路中央不動，甚至因為失去方向感而四處亂竄。
警方呼籲，民眾若行經森林、山區或郊外道路時，務必放慢車速並提高警覺，避免因野生動物突然闖入車道而發生交通事故，也能降低人與動物受傷的風險。
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