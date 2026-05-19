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姐妹相約逛街血拼的開心行程，沒想到才踏進第一家店，就演變成一起疑似侵犯隱私事件。台中市一名女子近日與閨蜜前往Lalaport購物中心逛街，在館內運動品牌UA門市試穿衣物時，意外發現更衣室外的監視器疑似可拍攝到更衣畫面，報警後調閱影像，竟發現「真的拍到了」，氣得向第三警分局提告。女網友在社群平台發文表示，當天與友人到Lalaport北館4樓的運動品牌門市UA購物，友人在試穿運動內衣後，察覺更衣室外的監視器角度似乎不太對勁，擔心透過更衣室內鏡子的反射，可能拍攝到換衣畫面，因此請她進入確認。她表示，自己進入更衣室觀察後，發現鏡面反射角度確實可能拍攝到室內情況，兩人意識到事態嚴重，立即向店員反映，希望確認監視器拍攝範圍。不過，店方表示，門市已營業3年，過去也曾接獲顧客反映，但經確認監視器角度不會拍到更衣室內容。然而兩人因涉及個人隱私，要求調閱畫面確認時，卻歷經近兩小時等待，期間店方兩度提供影片，內容皆為已穿好衣服後的影像，未提供完整換衣過程畫面。直到向館方服務台求助後，館方建議直接報警處理，店家才將完整監視畫面交由警方調查。女網友表示，警方安排女警陪同查看監視器畫面，沒想到一播放便看到「最無法接受的畫面」，她直言「什麼都拍到了」，當場難以接受，隨即決定提出告訴。轄區第三警分局表示，已通知店家及監視設備廠商到案說明，警詢後依涉嫌妨害秘密罪及妨害性隱私等罪嫌，函送台中地檢署偵辦，全案進一步調查中。警方也提醒民眾，如發現疑似偷拍或隱私遭侵害情況，可立即報警處理，以維護自身權益與安全。