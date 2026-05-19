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川習會14日才剛落幕，美國總統川普（Donald Trump）接受專訪時表態，不希望看到台灣走向獨立，立刻引發國際關注。總統賴清德近日則重新詮釋「台獨」背後2大意涵，強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨的問題。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，民進黨早就「不台獨」，國民黨早已「不反共」，憲法也從未叫中華民國得跟中華人民共和國「合為同一國」。黃暐瀚談及，民進黨雖然在1991年提出「台獨黨綱」，主張建立「台灣共和國」，但到了1999年又通過《台灣前途決議文》，內容已明確將台灣前途交由全體人民透過公投決定，並承認「台灣是一個主權獨立國家，名字目前叫中華民國」。黃暐瀚認為，民進黨為了爭取更多選民支持、尋求執政，早在27年前就已接受中華民國的存在，只是許多藍營支持者至今仍認為民進黨意圖消滅中華民國。他進一步分析，民進黨實際上是在未正式放棄「建立台灣共和國」理想的前提下，選擇接受中華民國架構，並以較彈性的名稱參與國際社會。談到國民黨時，黃暐瀚則指出，國民黨黨章第二條明文寫有「實施民主憲政、反對共產主義」、「以台灣為主，對人民有利」等內容，但現實上，國民黨近年在「九二共識」路線下，持續與中國進行交流與互動，甚至成為台灣目前「最親共」的主要政黨。此外，黃暐瀚也提到《中華民國憲法》第一條明定，中華民國是「基於三民主義的民主共和國」，因此若有人主張兩岸統一，就必須面對制度差異問題。他直言，現階段中國仍採共產體制，與中華民國憲法精神完全不同，若真要統一，至少也該「實行三民主義、放棄共產主義」並「實施民主制度」再說。