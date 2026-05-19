悠遊卡是全台灣普及率最高的電子票卡，每年活躍卡數超過2000萬張以上，日常被民眾拿來廣泛使用在交通車費、小額消費上，非常好用又方便。然而，刷了多年悠遊卡的你，是否有發現悠遊卡的圖案設計有玄機？近日有網友發現，原來悠遊卡的圖案設計，根據不同的票卡組合起來可以變成一個四面指向的箭頭，就像是遊戲王卡當中的「黑暗大法師」一樣，貼文引起廣大迴響，不少人都直呼：「設計根本太頂級，完全長知識了！」
悠遊卡「黑暗大法師」秘密瘋傳！眾刷20年不知道：超厲害
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已」只見貼出的照片中，悠遊卡發行的各種票卡都會有一個短箭頭，然而普通票卡則是會有四種色塊，但這些色塊都可以跟不同顏色的票卡對接之後形成「完整的箭頭指向」，這正是悠遊卡的企業圖案，設計上非常的厲害！
貼文曝光後，已經超過8萬人按讚留言表示「這不就是跟遊戲王黑暗大法師一樣了嗎？太厲害了」、「很喜歡這版的設計，表達出四通八達的概念，人生第一張悠遊卡是學生軍警版，弄丟了很難過QQ」、「這設計真的太頂級了....非常的有意義耶」、「這個設計真的值得被看見，現在才知道都不覺得太晚」、「剛出的時候就知道，不過很少人可以集滿四張，這是台灣人各個族群一起集結的圖騰，非常有意義。」
悠遊卡四個箭頭圖案超美！代表意義一覽
根據悠遊卡官網上說明，悠遊卡的標誌四個主原色形成四個箭頭，是指向「東西南北光芒四射」，對外形成有力的方向感，代表企業體的產品與功能，無遠弗屆、不斷對外擴大與發展；對內則是形成一朵美麗的花卉，代表企業本體的多采多姿。以下是四個箭頭原色代表的意義以及票卡類別：
📍藍色（敬老卡）：代表科技和四通八達的領域
📍綠色（學生軍警卡）：代表生生不息的永續理念
📍紅色（愛心卡）：代表熱情積極的進取心
📍黃色（優待卡）：代表發光與熱的高效率
悠遊卡鬼才設計是誰做的？出自台灣企業識別設計教父「蕭文平」
許多人也好奇，悠遊卡這套企業識別的設計是由誰設計出來的？答案就是有「台灣企業識別設計教父」之稱的原平設計公司創意總監蕭文平，這是2002年配合悠遊卡上市時，蕭文平率領元平設計團隊製作，此標誌設計極具辨識度，並在隔年立刻榮獲第20屆美國最佳企業識別標誌大獎。
蕭文平不只是創造出悠遊卡這套企業識別設計，出身美國著名設計學院「Art Center College of Design」的他，其實許多日常在我們生活中常見的Logo全部都是出自他的團隊，包括第一金控、富邦金控、寶雅、信義房屋、神腦數位、中國信託、兆豐金控、一卡通等，如今許多人過了20幾年才終於知道悠遊卡這個箭頭鬼才設計，代表好的創作終究不會遭到埋沒，也讓人讚嘆蕭文平的團隊設計實力。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已」只見貼出的照片中，悠遊卡發行的各種票卡都會有一個短箭頭，然而普通票卡則是會有四種色塊，但這些色塊都可以跟不同顏色的票卡對接之後形成「完整的箭頭指向」，這正是悠遊卡的企業圖案，設計上非常的厲害！
根據悠遊卡官網上說明，悠遊卡的標誌四個主原色形成四個箭頭，是指向「東西南北光芒四射」，對外形成有力的方向感，代表企業體的產品與功能，無遠弗屆、不斷對外擴大與發展；對內則是形成一朵美麗的花卉，代表企業本體的多采多姿。以下是四個箭頭原色代表的意義以及票卡類別：
📍藍色（敬老卡）：代表科技和四通八達的領域
📍綠色（學生軍警卡）：代表生生不息的永續理念
📍紅色（愛心卡）：代表熱情積極的進取心
📍黃色（優待卡）：代表發光與熱的高效率
許多人也好奇，悠遊卡這套企業識別的設計是由誰設計出來的？答案就是有「台灣企業識別設計教父」之稱的原平設計公司創意總監蕭文平，這是2002年配合悠遊卡上市時，蕭文平率領元平設計團隊製作，此標誌設計極具辨識度，並在隔年立刻榮獲第20屆美國最佳企業識別標誌大獎。