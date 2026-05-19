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悠遊卡「黑暗大法師」秘密瘋傳！眾刷20年不知道：超厲害

但這些色塊都可以跟不同顏色的票卡對接之後形成「完整的箭頭指向」，這正是悠遊卡的企業圖案，設計上非常的厲害！

▲大家日常愛用的悠遊卡，你是否有發現其中特別設計，不同的卡有不同的顏色箭頭，跟普通票卡的色塊拼接會變成悠遊卡的企業Logo呢？（圖/元平設計提供）

▲網友發現悠遊卡的設計就像是遊戲王卡牌中「黑暗大法師」一樣，都需要五張卡組成完整的圖案，非常逗趣引起討論。（圖/Threads）

悠遊卡四個箭頭圖案超美！代表意義一覽

📍藍色（敬老卡）：

📍綠色（學生軍警卡）：

📍紅色（愛心卡）：

📍黃色（優待卡）：

▲悠遊卡的標誌四個主原色形成四個箭頭，是指向「東西南北光芒四射」，對外形成有力的方向感，代表企業體的產品與功能，無遠弗屆、不斷對外擴大與發展。（圖/元平設計提供）

悠遊卡鬼才設計是誰做的？出自台灣企業識別設計教父「蕭文平」

答案就是有「台灣企業識別設計教父」之稱的原平設計公司創意總監蕭文平

▲富邦銀行的企業Logo也是出自蕭文平設計團隊，國內許多金控公司都爭先找蕭文平設計圖案。（圖／台北富邦銀行提供）

包括第一金控、富邦金控、寶雅、信義房屋、神腦數位、中國信託、兆豐金控、一卡通等，

悠遊卡是全台灣普及率最高的電子票卡，每年活躍卡數超過2000萬張以上，日常被民眾拿來廣泛使用在交通車費、小額消費上，非常好用又方便。然而，刷了多年悠遊卡的你，是否有發現悠遊卡的圖案設計有玄機？近日有網友發現，原來悠遊卡的圖案設計，根據不同的票卡組合起來可以變成一個四面指向的箭頭，就像是遊戲王卡當中的「黑暗大法師」一樣，貼文引起廣大迴響，不少人都直呼：「設計根本太頂級，完全長知識了！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已」只見貼出的照片中，悠遊卡發行的各種票卡都會有一個短箭頭，然而普通票卡則是會有四種色塊，貼文曝光後，已經超過8萬人按讚留言表示、「剛出的時候就知道，不過很少人可以集滿四張，這是台灣人各個族群一起集結的圖騰，非常有意義。」根據悠遊卡官網上說明，悠遊卡的標誌四個主原色形成四個箭頭，是指向「東西南北光芒四射」，對外形成有力的方向感，代表企業體的產品與功能，無遠弗屆、不斷對外擴大與發展；對內則是形成一朵美麗的花卉，代表企業本體的多采多姿。以下是四個箭頭原色代表的意義以及票卡類別：代表科技和四通八達的領域代表生生不息的永續理念代表熱情積極的進取心代表發光與熱的高效率許多人也好奇，悠遊卡這套企業識別的設計是由誰設計出來的？，這是2002年配合悠遊卡上市時，蕭文平率領元平設計團隊製作，此標誌設計極具辨識度，並在隔年立刻榮獲第20屆美國最佳企業識別標誌大獎。蕭文平不只是創造出悠遊卡這套企業識別設計，出身美國著名設計學院「Art Center College of Design」的他，其實許多日常在我們生活中常見的Logo全部都是出自他的團隊，如今許多人過了20幾年才終於知道悠遊卡這個箭頭鬼才設計，代表好的創作終究不會遭到埋沒，也讓人讚嘆蕭文平的團隊設計實力。