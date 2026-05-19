日本東映株式會社宣布，日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典短篇作品《閣樓的長髮》將改編為真人版恐怖電影，透過「日本 IP、泰國製作、韓國發行」的亞洲恐怖黃金金三角，搭配 Netflix 驚悚神劇《轉學來的女生》導演西蒂斯里·蒙哥西里（Sitisiri Mongkolsiri）執導，目標2027年正式開拍。
熬過疫情、耗時6年用心改編！打造亞洲恐怖「黃金金三角」
《閣樓的長髮》真人版電影由日本東映、泰國 M Studio、韓國知名電影公司 Showbox 共同製作；泰國導演蒙哥西里則曾執導《轉學來的女生》、驚悚電影《飢渴遊戲》以及獲奧斯卡提名的《落頭氏之吻》，非常擅長營造女性視角的壓迫感與陰冷氛圍。
東映株式會社表示，「這個企劃歷經了新冠肺炎疫情等重重波折，前後一共籌備將近6年的時間」，本片預計將在2026年底前完成劇本等企劃開發，並以2027 年正式開拍為目標。詳細的演員名單與上映地區，有待官方後續公開。
Netflix 10分鐘短片驚艷奠基！期待電影版飽滿劇情
《閣樓的長髮》是伊藤潤二最具代表性的短篇故事之一，講述女主角「小菁」為了迎合男友，多年來細心呵護一頭烏黑長髮，卻慘遭無情拋棄。當她在失戀的痛苦中決心剪掉長髮時，當晚房間內卻發生了極度詭異的致命事故，那頭充滿怨念的長髮，似乎開始有了自己的意識。
《閣樓的長髮》曾被改編成單集動畫，收錄在 Netflix 動畫影集《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》中。雖然該集篇幅僅有短短約10分鐘，卻展現極高水準的「起承轉合」，在有限時間內，故事節奏緊湊，精準刻劃每個角色的鮮明個性，包括女主角小菁的執著與依賴、男友的冷酷與自私，以及家人溫暖卻無能為力的擔憂。
短短10分鐘內將人性的自私與執念描述得如此透徹，足見原著劇本的紮實，正因如此，影迷們更加期待這次升格為「電影長片」後，能有更充裕的篇幅去拓展世界觀，將角色的內心轉折、情感羈絆與背景故事雕琢得更為飽滿立體，帶來加倍的心理壓迫感。
日式日常瘋狂 vs 泰國恐怖美學 導演欲挖掘「美貌與認同的焦慮」
伊藤潤二的恐怖魅力在於他「從日常挖掘恐懼」的獨特美學。與傳統單純依靠鬼怪或血腥的恐怖作品不同，伊藤潤二的作品往往是從人人都有的心理狀態出發——不論是《富江》中對美貌的極致貪婪，還是《閣樓的長髮》裡將「失戀的執念與怨恨」寄託於男友喜愛的長髮上。
導演蒙哥西里也分享，「伊藤潤二先生的作品描繪了一種非常獨特且不穩定的恐怖，那是日常不安漸漸演變成瘋狂的過程。在這次的真人化改編中，我想要深入挖掘圍繞在『美』與『身份認同』之中的心理緊張感，並將其轉化為既具備情感寫實、又擁有強烈視覺衝擊的電影體驗。」
事實上，此次並非《閣樓的長髮》首次真人化。早在2000年，該作就曾被改編成30分鐘的短篇電影，當時雖受限於低成本與時代技術，卻因精緻的屍體特殊化妝在核心恐怖迷圈子中引起一陣騷動。然而，漫畫中那些極具藝術感的恐怖線條，在當年也難免帶有些許 B 級片的荒謬感。
從1990年代末期的《富江》系列、2000年被奉為邪典經典的電影《漩渦》，到近年台灣改編的真人影集《聰明鎮》，伊藤潤二的作品一直是各國導演的靈感寶庫。時隔多年，這部孵化6年、由日韓泰跨國合作的全新《閣樓的長髮》，無疑將打破當年的技術框架，利用現代最頂尖的影音技術，將伊藤潤二的真人化電影用最真實、恐怖的方式呈現給觀眾。
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《閣樓的長髮》真人版電影由日本東映、泰國 M Studio、韓國知名電影公司 Showbox 共同製作；泰國導演蒙哥西里則曾執導《轉學來的女生》、驚悚電影《飢渴遊戲》以及獲奧斯卡提名的《落頭氏之吻》，非常擅長營造女性視角的壓迫感與陰冷氛圍。
東映株式會社表示，「這個企劃歷經了新冠肺炎疫情等重重波折，前後一共籌備將近6年的時間」，本片預計將在2026年底前完成劇本等企劃開發，並以2027 年正式開拍為目標。詳細的演員名單與上映地區，有待官方後續公開。
《閣樓的長髮》是伊藤潤二最具代表性的短篇故事之一，講述女主角「小菁」為了迎合男友，多年來細心呵護一頭烏黑長髮，卻慘遭無情拋棄。當她在失戀的痛苦中決心剪掉長髮時，當晚房間內卻發生了極度詭異的致命事故，那頭充滿怨念的長髮，似乎開始有了自己的意識。
短短10分鐘內將人性的自私與執念描述得如此透徹，足見原著劇本的紮實，正因如此，影迷們更加期待這次升格為「電影長片」後，能有更充裕的篇幅去拓展世界觀，將角色的內心轉折、情感羈絆與背景故事雕琢得更為飽滿立體，帶來加倍的心理壓迫感。
伊藤潤二的恐怖魅力在於他「從日常挖掘恐懼」的獨特美學。與傳統單純依靠鬼怪或血腥的恐怖作品不同，伊藤潤二的作品往往是從人人都有的心理狀態出發——不論是《富江》中對美貌的極致貪婪，還是《閣樓的長髮》裡將「失戀的執念與怨恨」寄託於男友喜愛的長髮上。
導演蒙哥西里也分享，「伊藤潤二先生的作品描繪了一種非常獨特且不穩定的恐怖，那是日常不安漸漸演變成瘋狂的過程。在這次的真人化改編中，我想要深入挖掘圍繞在『美』與『身份認同』之中的心理緊張感，並將其轉化為既具備情感寫實、又擁有強烈視覺衝擊的電影體驗。」
從1990年代末期的《富江》系列、2000年被奉為邪典經典的電影《漩渦》，到近年台灣改編的真人影集《聰明鎮》，伊藤潤二的作品一直是各國導演的靈感寶庫。時隔多年，這部孵化6年、由日韓泰跨國合作的全新《閣樓的長髮》，無疑將打破當年的技術框架，利用現代最頂尖的影音技術，將伊藤潤二的真人化電影用最真實、恐怖的方式呈現給觀眾。