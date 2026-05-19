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批「台獨已不存在」 指獨派價值被轉化

經濟亮眼非現任功勞 半導體與教育成關鍵

民調與現實落差 示警「連任」仍具變數

在川習會後，美國總統川普談及「不希望台灣走向獨立」，引發島內政治討論之際，民進黨昨（18）日公布總統賴清德就職兩週年民調結果，顯示信任度與施政滿意度均回升，且雙雙突破五成。對此，精神科名醫沈政男狠酸，如今除了核能「不得不用」之外，再加上賴清德一句「台灣沒有台獨問題」，他斷言其2028年連任機率仍呈「五五波」。沈政男在個人YouTube頻道表示，賴清德上任兩年後，對外提出「台灣沒有台獨問題」的論述，形同對長期支持台獨理念的族群帶來巨大轉變。他批評，獨派過去支持「務實台獨工作者」，如今卻被迫改以「台派」重新定位，而執政者的論述已從理想轉向現實操作。沈政男進一步指出，在國際現實壓力下，包括美中關係與地緣政治局勢，使台灣無法忽視與中國互動的重要性，認為外界對「對等尊嚴」的強調，實際上是政治上的修辭包裝，而非真正的互動解方，他更直呼：「獨派醒醒，台派趕快長大，世界不是你們夢見或想像的那樣！」針對經濟表現與民調支撐，沈政男分析，台灣GDP成長雖表現亮眼，但主要動能來自早年建立的半導體產業基礎，而非現任政府政策成果。他認為，台灣今日科技優勢是長期累積結果，並非單一政權貢獻。沈政男同時提到台積電與整體科技產業競爭力，雖然仍具全球領先地位，但也面臨國際競爭壓力；此外，高等教育與研究能量未明顯提升，甚至出現人才培育與國際排名停滯的疑慮，使長期競爭力存在隱憂。沈政男也批評，執政兩年期間，台灣仍面臨少子化、高齡化、房價高漲與薪資停滯等結構性問題，再加上政治對立加劇，使行政與司法體系運作緊張，甚至影響憲政秩序正常運作。他提到，民進黨兩大神主牌就是核能與台獨，但反核40年，賴清德也坦言「核能不得不用」，另一方面則稱「沒有台獨問題」，顯示政府在核心議題上出現修正，但整體方向仍未形成一致戰略。「一天到晚在講第一島鏈、印太安全、區域和平，又說中國威權擴張是和平最大威脅。」沈政男強調，最讓人感到可怕的是，若進一步推論民調，賴清德2028連任機率應是五五波，正是因為「好多人不願醒來」。他也感嘆，別說是40年後，光是4年後的2030年，台灣將會變成什麼樣子，都只能先打上一個大問號。