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馬英九基金會人事風波延燒近2月，基金會昨再發出聲明，直指三人調查小組成員之一的李德維承諾5月21日出席董事會報告調查結果；但李德維則打臉稱不太可能完成報告，希望等報告完成後再開。國民黨副主席蕭旭岑今（19）日接受專訪指出，代理執行長戴遐齡並未把報告給調查小組，如果希望此事有結果，為何不給？對於基金會開會增選新董事人員，蕭也直批違法。馬英九基金會昨發出聲明，稱本會處理前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信等罪乙案，3月27日三人調查小組成立後，至今仍遲遲未能提出調查報告；馬英九致電後，薛香川、尹啟銘都未接電話，只聯繫上李德維，而李承諾5月21日將出席董事會，並通知另外2人一起出席，並承諾提出報告調查結果。不過李德維昨則否認，他是接到馬辦來電，稱其他董事同意21日開董事會，所以他表示都配合，但基金會聲明卻向他單方面承諾21日開會，「這與事實有誤差」，更說還有其他人要約談，5月21日要提出報告不太可能，因此通知基金會，建議等報告完成再開董事會。蕭旭岑今接受《千秋萬事》專訪表示，自己是被調查的對象，基於調查不公開，因此這段時間沒多談這件事，「其實我是最希望結果快出來的人，因為我沒有問題，希望調查可以還我公道」。但昨天看到報導，可能因為馬英九的關係，調查小組非常審慎，聽說還要再約談代理過執行長過的高華柱，更聽說代理執行長戴遐齡尚未將4月13日公布的調查資料交給調查小組，他也有點不解「如果馬英九基金會希望此事有結果，那為何又不把資料給調查小組？我也不知道是什麼情況。」蕭旭岑說，如果馬英九基金會有相關資訊、人等要約談，希望趕快跟三人小組說明，完成調查，相信應該很謹慎，應該會查得更仔細。不過主持人王淺秋追問，基金會看起來像要增選新的董事成員？蕭旭岑則提醒，就《財團法人法》與相關法規，這個動作是違法的，照他理解，這屆董事是由上一屆董事決定包含人數，若在法規下要如何增補董事就不知道，真相到底是什麼，希望可以趕快水落石出。