PS 準備重新回歸獨佔時代！彭博社（Bloomberg）記者 Jason Schreier 爆料指出，PlayStation Studios 負責人 Hermen Hulst 在員工大會宣布，往後敘事型單機遊戲將回歸 PlayStation 獨佔路線，不再移植 PC，意味著未來包括《戰神》、《漫威蜘蛛人》等續作，都只能在 PS5 主機上遊玩，2026年將發布的《漫威金鋼狼》、已發售《羊蹄山戰鬼》PC 版移植也都可能終止。
Jason Schreier 在 BlueSky 平台披露，Hermen Hulst 日前於員工會議上親口證實，Sony 未來推出的「敘事型單人遊戲」將會成為 PlayStation 主機獨佔，Schreier 文中特別強調，受影響的只是「敘事單機遊戲」。
若單純以「敘事單機遊戲」分類，上一款登陸 PC 的 PS 獨佔作品，是2025年4月推出的《最後生還者 第二部 重製版》，相同性質的還包括《戰神》系列、《漫威蜘蛛人》系列、《沙羅週期》、《死亡擱淺》系列等，若重回獨佔消息成真，以上作品未來新作，都將無法在 PC 上遊玩。
此外，2025年10月發行的《羊蹄山戰鬼》，在今年初一直有 PC 移植版本即將完工的消息，但說不定也會因新政策取消；2026年9月15日將發售的《漫威金鋼狼》，更可能因為獨佔策略，直接不進行 PC 移植。
針對 Sony 回歸獨佔路線的做法，其實在今年3月，彭博社就報導過，主因可能是擔憂遊戲太快被搬上 PC 平台，會影響未來 PS5 和之後推出新主機的市場；也有分析師認為，Sony 不想讓即將推出的「Steam Machine」遊玩自家遊戲。
雖然原因眾說紛紜，不過 Sony 在2026年一系列政策確實替遊戲界拋下許多話題，其中也包括 PS5 系列全球漲價等；不過換個角度想，過去玩家對 PS 就已經有獨佔遊戲偏少、缺乏頂級大作的評論，在重回獨佔後，或許團隊能更專注於單一平台開發，產出更好的作品。
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此外，2025年10月發行的《羊蹄山戰鬼》，在今年初一直有 PC 移植版本即將完工的消息，但說不定也會因新政策取消；2026年9月15日將發售的《漫威金鋼狼》，更可能因為獨佔策略，直接不進行 PC 移植。
雖然原因眾說紛紜，不過 Sony 在2026年一系列政策確實替遊戲界拋下許多話題，其中也包括 PS5 系列全球漲價等；不過換個角度想，過去玩家對 PS 就已經有獨佔遊戲偏少、缺乏頂級大作的評論，在重回獨佔後，或許團隊能更專注於單一平台開發，產出更好的作品。