台灣人獨特的打字習慣，你也在不知不覺間習慣了嗎？近期法國作家鄉諾（Arnaud Campagne）就分享，在台灣居住一段時間之後，發現有許多台灣人在用訊息打字聊天時，特別愛用「～」這個符號，更讓他覺得語氣變得溫柔且緩和，貼文引發大批網友共鳴。事實上，「～」的原先用途並不是打在句尾，卻意外在網路世代變成熱門符號。
中文「1 符號」變成語氣緩和器！法國作家一用就愛上
日前法國作家鄉諾在 Threads 發文表示，學習新語言時，通常大家會把重點放在單字與文法，「但中文教了我另一件事：要注意標點符號」。鄉諾透露，他發現台灣人在聊天時特別喜歡使用波浪號「～」，坦言自己其實超喜歡這個符號，但花了一段時間自己才敢開始使用。
鄉諾認為，波浪號「～」的形狀本身就有種很柔和的感覺，可以讓整句話的語氣變軟，有種「我們都退一步」的味道。但他也好奇地詢問台灣的大家：「我這樣理解對嗎？」
貼文曝光後，也立刻引出大批台灣網友認證，「目前經常使用~的人口都來自MSN世代」、「即時通的時候就開始愛上了」、「沒錯！！！沒錯~~~就能看出差異」、「～通常用在營造出一種共感，讓言說存有尾韻，把溫度捎帶給他人」、「因為。句點很冷，！驚嘆號太誇張，什麼都沒加也是微冷」、「這個符號還是要看情境用哦，有時候會讓人覺得不夠嚴肅或是敷衍」。
「～」原始用途曝光！網路世代讓它變身新主角
事實上，根據教育部《重訂標點符號手冊》修訂版的解釋，看起來像波浪的符號「～」真正名稱叫做「乙式連接號」，原本用於連接時空的起止，例如：「高鐵通車以後，從北到南（臺北～左營）不用兩個小時」；或是連接數量的多寡，例如：「那簍黃魚每條重約 1～1.6 公斤」。
但進入網路世代之後，從 MSN、Yahoo! 即時通時期，再到現在的 LINE，許多台灣人在打字聊天時，習慣將「～」用於句尾來緩和語氣，也讓原本使用度不如逗號、句號的「乙式連接號」，搖身一變成為網路社交的新主角。
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日前法國作家鄉諾在 Threads 發文表示，學習新語言時，通常大家會把重點放在單字與文法，「但中文教了我另一件事：要注意標點符號」。鄉諾透露，他發現台灣人在聊天時特別喜歡使用波浪號「～」，坦言自己其實超喜歡這個符號，但花了一段時間自己才敢開始使用。
鄉諾認為，波浪號「～」的形狀本身就有種很柔和的感覺，可以讓整句話的語氣變軟，有種「我們都退一步」的味道。但他也好奇地詢問台灣的大家：「我這樣理解對嗎？」
事實上，根據教育部《重訂標點符號手冊》修訂版的解釋，看起來像波浪的符號「～」真正名稱叫做「乙式連接號」，原本用於連接時空的起止，例如：「高鐵通車以後，從北到南（臺北～左營）不用兩個小時」；或是連接數量的多寡，例如：「那簍黃魚每條重約 1～1.6 公斤」。
但進入網路世代之後，從 MSN、Yahoo! 即時通時期，再到現在的 LINE，許多台灣人在打字聊天時，習慣將「～」用於句尾來緩和語氣，也讓原本使用度不如逗號、句號的「乙式連接號」，搖身一變成為網路社交的新主角。