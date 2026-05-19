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時力：蔡咏鍀服務處和蔡春綢協會同地址

時力：蔡咏鍀疑似把信徒的奉獻轉給蔡春綢的協會

時力：踢爆服務處2樓疑似是個賭場

請問黃國昌，蔡春綢家族成員涉入多起暴力事件，你的態度是什麼？還是你現在又吃了靜音丸，最高品質靜悄悄？ 請問黃國昌，你不知道蔡春綢跟蔡咏鍀、黃美蘭共用服務處嗎？這個服務處的二樓，實際用途到底是什麼？有沒有人在裡面聚賭？ 請問黃國昌，過去你說第三勢力必須與黑金畫清界線，請問蔡春綢是不是黑金家族的人頭立委？還是你過去講過的話都不算數？

雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐和家人在家裡遭到40多人圍毆，嫌犯蔡晉財等人已被收押禁見，而蔡晉財正是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子，也是民眾黨立委蔡春綢的姪子，甚至還被稱為「北港皇太子」。針對蔡晉財施暴，時代力量黨團今（19）日揭露，蔡晉財不只是北港的「皇太子」，還是民眾黨主席黃國昌的「黃太子」，時力並請問黃國昌，蔡春綢是不是黑金家族的人頭立委？時代力量今發文指出，蔡春綢不是民眾黨海選來的，可以當上不分區立委的唯一原因，就是她是蔡咏鍀的姊姊。這個黑金家族長期掌握廟產、地方服務處、協會資源，甚至被指控涉及簽賭、暴力，更因為民眾黨的提名，從地方政治勢力，升級為全國級的政治家族。蔡家在地方的所做所為，不只是雲林地方政治的問題，是民眾黨必須面對的政治責任。但是，從北港暴力事件發生至今，民眾黨卻沒有任何動作，甚至連一句解釋都沒有。所以，時代力量要進一步提出證據來證明：蔡春綢就是蔡咏鍀家族的代表，蔡春綢就是黑金家族放在民眾黨的人頭立委。時代力量表示，第一份證據是雲林縣北港鎮民生路 8 號的實地照片。這是北港在地的吹哨者，因為看不下去蔡家所作所為所拍下的照片。這裡原本是蔡咏鍀、黃美蘭的服務處，現在也掛上了民眾黨與蔡春綢的旗幟。不只如此，蔡春綢 Facebook 粉專公開的地址、電話，以及她擔任理事長的「中華陽光推展關懷協會」會址，也與蔡咏鍀服務處完全相同。請問民眾黨，還要繼續裝死閃躲嗎？還是明天要把這些旗子統統收起來，切割蔡咏鍀？再來，時代力量直指，第二份證據是朝天宮資源流向蔡春綢協會。由蔡春綢擔任理事長的「中華陽光推展關懷協會」，長期接受北港朝天宮資源。光是現金部分，朝天宮監事吳俊彥 5 月 15 日接受媒體採訪時就坦承：2025 年朝天宮贊助協會 138 萬多元，2026 年贊助 118 萬元，兩年合計超過 256 萬元。除了這些錢，從 2020 年到 2026 年，包括白米 120 包、朝天宮供品箱 45 份、平安米 91 箱、蔬菜箱 235 箱、普渡箱、寒冬送暖物資等，都可見朝天宮資源流向協會。時代力量質疑，蔡咏鍀作為廟方董事長，將這些錢跟物資轉給自家姐姐擔任理事長的協會，等於是把信徒的奉獻、媽祖的愛心，全部轉換成蔡春綢拿去社會走動的籌碼。這難道沒有私相授受、圖利自家人的問題？最後，時代力量提出，根據在地吹哨者的爆料，該棟服務處的2樓疑似還是賭場！爆料畫面顯示，一張綠色賭桌上散落大量千元鈔票，旁邊圍著好幾個人。另一張 Instagram 限時動態，帳號「jincai.cai」公開展示一整把美鈔，寫下「這場最熱鬧」。而這個帳號的主人，就是 5 月 7 日凌晨帶人圍毆曾蔡美佐的蔡晉財。這些證據已經充分顯示，蔡春綢就是黑金家族的人頭立委。時代力量也嚴正表示，他們要公開對民眾黨主席黃國昌提出3個問題：