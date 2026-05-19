台中LaLaport購物中心內運動品牌Under Armour近日爆出試衣間偷拍爭議，一名女客在更衣室換衣時，發現監視器疑似透過鏡子反射拍到試衣畫面，報警後調閱監視器，才驚覺更衣畫面遭拍下。試穿衣服究竟該如何自保？婦幼警察提醒，進入隱私空間前，不要急著脫衣，建議檢查鏡子、掛勾、監視器角度等。
高雄市政府警察局婦幼警察隊指出，現代針孔攝影機體積小、裝設方式常因地制宜，從空屋、飯店到溫泉等場域，都可能成為偷拍設備藏匿地點。進入淋浴間或試衣間時，應先檢查周遭是否有異樣，不要急著脫衣褲，否則即使後續發現偷拍設備，隱私也可能已經曝光。
第1處：檢查鏡子與鏡框 小孔、反光點都要看
試衣間內最常見的設備就是鏡子，但鏡子也可能成為偷拍死角。婦幼警察隊提醒，浴鏡、化妝鏡等位置都可能被架設針孔；外宿旅館時也應特別檢查化妝鏡、冷氣孔、插座、電視架等設備，尤其是面對床位的位置更要仔細確認。牆面接縫處是否有不明小孔、黑點、異常反光，並留意鏡子是否可能反射到外部監視器或門縫外視線。若發現鏡子角度異常，或鏡框周邊有不自然孔洞，應立即停止使用該更衣室。
第2處：檢查掛鉤、插座、燈具與通風孔
婦幼警察隊指出，針孔可能藏在插座、火災偵測器、燈座、天花板、鑰匙孔、冷氣孔、衣櫥上方等處；在試衣間民眾可優先檢查掛鉤、置衣架、插座、USB孔、燈具、天花板、通風孔、冷氣孔、門把、牆角與置物架等位置，若看到正對身體的小孔、黑點、異常反光，或出現不明電子設備、小型黑盒、奇怪充電頭，都應提高警覺。
第3處：檢查門縫、隔板與監視器角度
除了針孔設備，試衣間的「遮蔽性」也很重要，應注意隔間層板是否有氣孔可供窺視，若氣孔大到足以放置攝影器材就要提高警覺；若隔壁空間有人卻沒有正常使用聲響，也可查看縫隙是否有鏡頭般反光物。試衣前應先確認門縫、簾縫、隔板縫隙是否過大，外部是否可能看見更衣區；也要注意店內監視器是否正對更衣室門口，或可能透過鏡子反射、門縫拍到更衣畫面。若發現監視器角度不合理，應立即向店家反映並要求換間。
發現可疑設備怎麼辦？不要自行拆除
若發現更衣室內有疑似針孔、異常反光、不明電子設備，或監視器角度可能拍到更衣區，建議先停止試穿、穿好衣物離開現場，拍下店名、時間、更衣室位置與可疑設備外觀，通知店家主管要求暫停使用該空間；若高度懷疑遭偷拍，應直接報警處理，不建議自行拆除或帶走可疑設備，以免破壞證據。
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試衣間內最常見的設備就是鏡子，但鏡子也可能成為偷拍死角。婦幼警察隊提醒，浴鏡、化妝鏡等位置都可能被架設針孔；外宿旅館時也應特別檢查化妝鏡、冷氣孔、插座、電視架等設備，尤其是面對床位的位置更要仔細確認。牆面接縫處是否有不明小孔、黑點、異常反光，並留意鏡子是否可能反射到外部監視器或門縫外視線。若發現鏡子角度異常，或鏡框周邊有不自然孔洞，應立即停止使用該更衣室。
第2處：檢查掛鉤、插座、燈具與通風孔
婦幼警察隊指出，針孔可能藏在插座、火災偵測器、燈座、天花板、鑰匙孔、冷氣孔、衣櫥上方等處；在試衣間民眾可優先檢查掛鉤、置衣架、插座、USB孔、燈具、天花板、通風孔、冷氣孔、門把、牆角與置物架等位置，若看到正對身體的小孔、黑點、異常反光，或出現不明電子設備、小型黑盒、奇怪充電頭，都應提高警覺。
第3處：檢查門縫、隔板與監視器角度
除了針孔設備，試衣間的「遮蔽性」也很重要，應注意隔間層板是否有氣孔可供窺視，若氣孔大到足以放置攝影器材就要提高警覺；若隔壁空間有人卻沒有正常使用聲響，也可查看縫隙是否有鏡頭般反光物。試衣前應先確認門縫、簾縫、隔板縫隙是否過大，外部是否可能看見更衣區；也要注意店內監視器是否正對更衣室門口，或可能透過鏡子反射、門縫拍到更衣畫面。若發現監視器角度不合理，應立即向店家反映並要求換間。
若發現更衣室內有疑似針孔、異常反光、不明電子設備，或監視器角度可能拍到更衣區，建議先停止試穿、穿好衣物離開現場，拍下店名、時間、更衣室位置與可疑設備外觀，通知店家主管要求暫停使用該空間；若高度懷疑遭偷拍，應直接報警處理，不建議自行拆除或帶走可疑設備，以免破壞證據。