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▲國造紅隼二型反裝甲火箭亮相。（圖／中科院提供）

▲國造紅隼2型反裝甲火箭穿甲能力超過50公分。（圖／中科院提供）

中科院近日曝光新一代國造「紅隼二型」反裝甲火箭彈，除大幅提升穿甲能力與射程外，也同步具備室內射擊與夜戰能力，成為因應共軍主戰車威脅的不對稱武器。中科院指出，為肆應未來多樣化戰場需求及面對中共現代化戰甲車登陸威脅，國軍急須強化反制能力，於2024年起，以紅隼一型反裝甲火箭彈基礎上研發「紅隼二型反裝甲火箭彈」，包含一般及具室內射擊功能等2種構型。紅隼二型是一款結合「輕量化、高效能、多功能」的現代化單兵反裝甲武器，除大幅提升穿甲能力外，更針對室內發射能力(Confined Space, CS)、預測瞄準線技術(Predicted Line of Sight, PLOS)及發射器減重等要項進行研發，以肆應現代化城市戰、多變地形與機動戰術作戰需求。中科院指出，紅隼二型發射器重量減輕，提升人員靈活使用，原研發時期，其發射器重量為7.6公斤，經不斷研究各材質、模擬等方式，目前已將發射器優化減重至4公斤以下，並於2025年4月份完成筒彈結合耐受度測試成功，符合規範。另參考APILAS反裝甲火箭彈前段具導流設計，經模擬驗證後，修正構型；總長度可由119公分縮短為116公分，可利於部隊運動攜行。中科院表示，紅隼二型火箭彈使用之瞄準鏡，採模組化設計，完成200-500m之預測瞄準線（PLOS）刻劃，已於114年3月完成移動目標驗證，符合功能要求。為達全天候作戰任務需求，本型火箭彈使用國軍戰術滑軌設計，具快拆功能，於夜間可搭配熱成像夜視鏡快速進行更換及接戰。中科院強調，紅隼一型火箭彈最大射程約400公尺，紅隼二型有效射程提升至500公尺，均質裝甲穿深能力則由紅隼一型30公分提升至超過50公分，彈體透過鋁合金加複合材料仍能維持3.5公斤重量。實測過程中是達到62公分，在最大動能下，最佳成績甚至達67公分，已具備對抗重裝甲戰車能力。後續也可以因應軍種需求，開發高爆彈、攻堅彈等其他種類。中科院指出，於原發射器後方，加裝衝擊抑制機構模組，以降低筒後火焰、衝擊溫度、壓力；目前已完成構型設計，並依美陸軍ATP3-21.8、美軍MIL-STD-1474E、美軍測試作業程序（TOP03-2-504A）等規範進行測試，經實彈測試結果，其爆壓、爆音、爆溫及後座力等，值均符合規格，可以執行城鎮室內射擊。