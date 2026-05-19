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輝達執行長黃仁勳上週陪同美國總統川普參與中美峰會，隨著峰會結束，儘管為期兩天的「川習會」，針對美國晶片輸中管制仍沒有具體進展，但黃仁勳表示，他預期中國當局最終還是會允許從美國進口AI晶片。他週一在接受《彭博》電視訪問時指出，「中國政府必須決定想對他們本土市場保護到何種程度。我的感覺是隨著時間推移，市場將會開放。」黃仁勳上週在最後一刻加入美國企業領袖代表團，隨川普赴北京與中國國家主席習近平舉行重要會談，引發投資人和華府對中鷹派揣測輝達在向中國出口AI晶片方面取得突破。黃仁勳表示，他並未直接與中方官員討論公司向中國客戶銷售H200晶片的計畫，但他承認，美中官員在會談中確實提到這個話題。他說：「川普總統與習近平主席進行了一些交流，我期待他們的決定。」此外，他還強調，輝達仍依賴台灣的晶片製造能力，美國尋求提升國內晶片製造能力，而台灣仍將是半導體製造核心，因為「各方面（對晶片）的需求都非常大」。而川普上週提及中國仍不允許開放進口美國晶片，他15日在返美途中表示，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，他們想要開發自己的晶片」。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上月也持相同立場，指出中國封鎖進口，意在將投資導向華為等國內晶片製造商。部分中國企業稍早已向輝達下達採購訂單，但事後告知輝達無法履約。輝達所發布的780億美元年度營收預測，已將中國H200市場的復甦列為零貢獻。但分析師估計，若出口框架順利運作，每年可望為輝達帶來35億至40億美元的中國市場營收。黃仁勳曾提到，輝達在中國的市佔率已從約95%跌至幾乎歸零。