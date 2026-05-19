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隨著台海局勢持續變動，菲律賓在區域戰略中的角色正受到外界高度關注，菲律賓總統小馬可仕再度公開表示，一旦台海爆發衝突，菲律賓幾乎不可能置身事外，並預計下週赴日進行國是訪問，與高市早苗討論安全合作與區域情勢，盼進一步了解日本在潛在危機中的行動底線。此番談話凸顯菲律賓在美中競逐與台海安全議題之間所面臨的地緣政治壓力。根據《彭博社》報導，小馬可仕18日接受日本媒體訪問時指出，菲律賓與台灣地理位置極為接近，且目前約有20萬名菲律賓人在台工作與生活，使得菲國在任何台海衝突情境中都難以抽身。他直言：「我們沒有選擇。只要看看地圖就知道，若衝突爆發，至少菲律賓北部一定會受到影響。」儘管如此，他仍強調菲律賓並不希望捲入戰爭，並重申支持以和平方式解決兩岸爭端。事實上，小馬可仕早在2025年便曾發表類似言論，當時引發中國批評其「玩火」。對此他回應，自己的發言只是描述現實情況，而非挑釁，「我們不想打仗，但若台灣發生戰爭，無論願不願意，菲律賓都會被拉進去。」他此次再度重申相關立場，顯示菲律賓政府對區域安全風險的憂慮並未減弱。小馬可仕也確認將於5月26日至29日訪問日本，並與高市早苗會面，討論安全與防衛合作。他表示，兩國同樣面臨來自中國的海上壓力，日本在東海與中國存在領土爭議，而菲律賓則在南海頻繁與中國發生摩擦。隨著日本放寬國防裝備出口限制，菲方希望進一步了解日本未來在區域安全議題上的角色與承諾程度。近年菲日安全合作持續升溫，日本今年首次正式參與在菲律賓舉行的「肩並肩」聯合軍演，雙方也討論強化防衛裝備、雷達系統與軍事協同作戰。小馬可仕表示，這些議題都將成為訪日行程的重要焦點，顯示菲律賓正積極尋求與區域夥伴深化安全合作。儘管對外強化安全連結，菲律賓同時也試圖維持與中國的外交溝通。小馬可仕透露，菲中雙方已提高接觸層級，外交部長與其他高層官員預計在一個月內舉行會談。他強調，菲律賓仍奉行「一個中國」政策，不干涉中國視為內政的議題，並希望所有爭端能透過和平方式解決。整體而言，小馬可仕的最新發言反映出東南亞國家在大國競逐與區域安全風險升高下的兩難處境。一方面必須強化防衛與盟友合作，另一方面仍需維持與中國的外交管道，以避免衝突升級。