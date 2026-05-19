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點名鄭麗文！謝志偉聲援：批「內賊說」火力全開

台北101董事長賈永婕日前受邀上網路節目《下班去吃飯》，與主持人邰智源談及台灣認同議題時表示，「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」，相關言論曝光後，迅速引發輿論爭議，更讓部分藍營人士氣得直跳腳。對此，駐歐盟代表謝志偉跳出來力挺，直言賈永婕何錯之有，反觀同為外省第二代的國民黨主席鄭麗文，怎麼看待、對待台灣的差別那麼大？面對外界質疑升溫，賈永婕17日透過臉書發文澄清，強調自己真正想表達的，從來不是政黨立場，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。她指出，在民主社會中，本來就可以支持不同政黨、批評政府、監督制度，但若對台灣只剩否定、輕蔑與敵意，不願為台灣的努力與成就喝采，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。隨後，謝志偉也發聲力挺賈永婕，不認為她的回應有任何問題，反倒是鄭麗文赴中與中國國家主席習近平會面，以及不斷擋刪國防特別預算，非但無益於「台海和平」，相反地還助於中共「武統台灣」。他狠諷，一邊是賈永婕，另一邊是鄭麗文，同樣是外省第二代，看待、對待台灣，怎麼差別那麼大？謝志偉認為，邰智源的感慨是無數「正常」台灣人的心聲，而賈永婕的回應更是疼惜、愛護這塊土地的正常台灣人的正常回應，但終究都還是太客氣了。他怒轟那些「吃台灣米，飲台灣水」的「台灣人」如此粗殘無情，要是自己的母親還在世的話，肯定會責罵那些人簡直是「豬狗不如」！謝志偉指出，川習會後，看看那些人喜滋滋地認為找到「川普在台灣議題上對習近平讓步」的證據，就算是真的，同樣身為台灣人是在高興什麼？更何況各種狀況仍未明朗。他強調，這種幫中共打擊台灣為虎作倀者，才是真正危害台灣安全的「內賊」。謝志偉最後也感嘆地說：「還是一句話，賈永婕太善良了！」