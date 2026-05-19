美國總統川普上週訪問中國並會見中國領導人習近平，白宮也在美國時間17日指出，將和中國建立「建設性戰略穩定關係（a constructive relationship of strategic stability）」。對此，外交部今（19）日強調，川普、美國國務卿盧比歐已多次重申對台政策沒有改變，台灣會持續和美方保持密切溝通和合作、穩健深化台美關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對白宮17日發布的事實清單中提到將和中國「建立一份立基於公平和互惠的建設性戰略穩定關係」，外交部發言人蕭光偉今於例行記者會中表示，外交部會持續密切關注美中互動情形，近期已看到川普、盧比歐已多次重申美國長期對台政策「沒有改變」，同時強調維護台海和平穩定符合全球共同利益，盧比歐在川習會後受訪也提到，美方反對任何以脅迫、強制方式改變現狀的相關行為。

外交部說，台灣會持續對美方重視、支持和平穩定表達感謝，也會持續與美方保持密切溝通和合作，希望穩健深化台美關係，確保雙方人民福祉與權益，共同維護台海和平穩定、繁榮發展。

相關新聞

台灣10度遭WHA拒絕！外交部譴責中國阻擋：已悖離2決議文

影／川普不願台灣獨立！盧秀燕籲賴清德刪台獨黨綱、守護中華民國

被指差點幹掉台獨！郭正亮揭內幕：林濁水加了這關鍵2字

喊話為選情應「切割鄭麗文」！媒體人預言2縣市很危險

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...