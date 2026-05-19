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美國總統川普上週訪問中國並會見中國領導人習近平，白宮也在美國時間17日指出，將和中國建立「建設性戰略穩定關係（a constructive relationship of strategic stability）」。對此，外交部今（19）日強調，川普、美國國務卿盧比歐已多次重申對台政策沒有改變，台灣會持續和美方保持密切溝通和合作、穩健深化台美關係。針對白宮17日發布的事實清單中提到將和中國「建立一份立基於公平和互惠的建設性戰略穩定關係」，外交部發言人蕭光偉今於例行記者會中表示，外交部會持續密切關注美中互動情形，近期已看到川普、盧比歐已多次重申美國長期對台政策「沒有改變」，同時強調維護台海和平穩定符合全球共同利益，盧比歐在川習會後受訪也提到，美方反對任何以脅迫、強制方式改變現狀的相關行為。外交部說，台灣會持續對美方重視、支持和平穩定表達感謝，也會持續與美方保持密切溝通和合作，希望穩健深化台美關係，確保雙方人民福祉與權益，共同維護台海和平穩定、繁榮發展。