美國漢堡IN-N-OUT幾乎維持著每兩三年來台灣快閃的頻率，大家好奇IN-N-OUT「台灣不展店」為何一直快閃？這樣賺得到錢嗎？背後原因掀起瘋猜；定恆法律事務所黃柏榮律師便在粉專上表示：「其實是高明的商標策略！」分析此舉可能與商標法的「三年未使用廢止」條款有關。根據經濟部智慧財產局官網表示：「如註冊後有迄未使用或繼續3年以上未使用等情形，可能構成商標廢止註冊的事由。」
IN-N-OUT「台灣不展店」為何一直快閃？原因瘋猜 律師黃柏榮解答
睽違三年，美國漢堡In-N-Out今年再度來台灣快閃，漢堡控發現，過去In-N-Out登台的時間為2016年、2018年、2023年、2026年，幾乎維持著每兩三年快閃一次台灣的紀錄（除了疫情期間）。
大家實在好奇，IN-N-OUT遲遲未在台灣展店，卻為何一直快閃？這樣真的賺得到錢嗎？
定恆法律事務所黃柏榮律師便在粉專上表示，IN-N-OUT其實早早在台灣註冊了商標，雖然近年沒有展店計畫，卻每隔兩到三年就會來舉辦一次快閃，他直言：「其實是高明的商標策略！」認為背後隱藏著重要商務考量。
律師揭：商標法「三年未使用廢止」條款！任何人可依法主張廢止
黃柏榮律師表示，「商標註冊成功後，法律會賦予該文字或圖形在一定時間內的專屬性保障，任何人都不可以擅自使用。」
但他也提醒，「依照目前台灣的法律規定，如果商標連續三年都沒有任何使用的情況，任何人都可以依法主張將其『廢止』。」
而根據經濟部智慧財產局官網也表示：「商標註冊後，商標權人應持續、合法使用註冊商標以維護其權利。如註冊後有迄未使用或繼續3年以上未使用等情形，可能構成商標廢止註冊的事由。」
黃柏榮律師認為，IN-N-OUT應是擔心在台註冊的商標因為「未使用」而被撤銷；而採取「最經濟且有效的方法：舉辦快閃店！」藉此證明「我們確實有在台灣進行商業真實使用」。
如何避免商標未使用被廢止？經濟部智慧財產局這樣說
經濟部智慧財產局提醒「商標之使用」，是指真實在交易過程中使用商標，讓消費者認識後，才能累積品牌的價值。
如何避免商標未使用被廢止？經濟部智慧財產局表示：「商標權人在平時商業交易或從事其他商業活動時，就應隨時保存使用註冊商標的證據。當遇有他人提出未使用應予廢止的申請時，自可提出申請廢止日前3年內，有真實使用註冊商標於指定商品或服務的使用事證，以證明註冊商標有持續使用的事實。」
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睽違三年，美國漢堡In-N-Out今年再度來台灣快閃，漢堡控發現，過去In-N-Out登台的時間為2016年、2018年、2023年、2026年，幾乎維持著每兩三年快閃一次台灣的紀錄（除了疫情期間）。
大家實在好奇，IN-N-OUT遲遲未在台灣展店，卻為何一直快閃？這樣真的賺得到錢嗎？
定恆法律事務所黃柏榮律師便在粉專上表示，IN-N-OUT其實早早在台灣註冊了商標，雖然近年沒有展店計畫，卻每隔兩到三年就會來舉辦一次快閃，他直言：「其實是高明的商標策略！」認為背後隱藏著重要商務考量。
律師揭：商標法「三年未使用廢止」條款！任何人可依法主張廢止
黃柏榮律師表示，「商標註冊成功後，法律會賦予該文字或圖形在一定時間內的專屬性保障，任何人都不可以擅自使用。」
但他也提醒，「依照目前台灣的法律規定，如果商標連續三年都沒有任何使用的情況，任何人都可以依法主張將其『廢止』。」
而根據經濟部智慧財產局官網也表示：「商標註冊後，商標權人應持續、合法使用註冊商標以維護其權利。如註冊後有迄未使用或繼續3年以上未使用等情形，可能構成商標廢止註冊的事由。」
黃柏榮律師認為，IN-N-OUT應是擔心在台註冊的商標因為「未使用」而被撤銷；而採取「最經濟且有效的方法：舉辦快閃店！」藉此證明「我們確實有在台灣進行商業真實使用」。
經濟部智慧財產局提醒「商標之使用」，是指真實在交易過程中使用商標，讓消費者認識後，才能累積品牌的價值。
如何避免商標未使用被廢止？經濟部智慧財產局表示：「商標權人在平時商業交易或從事其他商業活動時，就應隨時保存使用註冊商標的證據。當遇有他人提出未使用應予廢止的申請時，自可提出申請廢止日前3年內，有真實使用註冊商標於指定商品或服務的使用事證，以證明註冊商標有持續使用的事實。」