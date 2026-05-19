麥當勞今（19）日宣布漲價！5月27日凌晨零時起，套餐包括超值全餐、超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格，最多調升3～5元，整體平均調幅1.3％；主餐單點價格則維持不變，2026年全新菜單價格一覽。官方表示：「台灣麥當勞考量整體營運策略」。
麥當勞5/27起漲價！套餐最多貴5元、早餐漲3元 2026菜單價格一覽
台灣麥當勞表示，「考量整體營運策略」，將於5月27日凌晨零時起調整部分產品價格，其中套餐包括：超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3～5元，整體平均調幅1.3％；主餐單點價格則維持不變。
2026年5月27日起麥當勞價格調整如下：
◾️超值全餐：套餐價格調升5元，主餐單點價格不變。
◾️早餐套餐：套餐價格調升3元，主餐單點價格不變。
◾️麥當勞分享盒：價格調升5元。
◾️點心類：玉米湯（小／大）調升3元，其餘產品價格不變。
◾️飲料類：檸檬風味紅茶（中）、經典卡布奇諾（熱）調升3元，其餘產品價格不變。
◾️其他：塑膠袋加購價調升1元、麥克雞塊沾醬加購價調升2元。
麥當勞表示，將持續提供多元且超值的餐點選擇，包括「1+1星級點$50/$69 」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡，以及麥當勞APP麥粉週週樂（每周優惠券）等，滿足不同消費需求。
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台灣麥當勞表示，「考量整體營運策略」，將於5月27日凌晨零時起調整部分產品價格，其中套餐包括：超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3～5元，整體平均調幅1.3％；主餐單點價格則維持不變。
2026年5月27日起麥當勞價格調整如下：
◾️超值全餐：套餐價格調升5元，主餐單點價格不變。
◾️早餐套餐：套餐價格調升3元，主餐單點價格不變。
◾️麥當勞分享盒：價格調升5元。
◾️點心類：玉米湯（小／大）調升3元，其餘產品價格不變。
◾️飲料類：檸檬風味紅茶（中）、經典卡布奇諾（熱）調升3元，其餘產品價格不變。
◾️其他：塑膠袋加購價調升1元、麥克雞塊沾醬加購價調升2元。