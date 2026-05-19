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泰國曼谷阿索克－丁登（Asok–Din Daeng）鐵道路口日前發生火車撞擊公車事故釀嚴重死傷，泰國學者在受訪時指出，這起事故並非單純的人為失誤，而是長期交通設計與制度協調不足的結構性問題，並呼籲政府加速導入人工智慧（AI）與智慧城市技術。泰國納黎宣大學交通與運輸工程學者塔威薩（Thaweesak Takkratok）接受泰國公共電視台（PBS）訪問時指出，事故地點位於曼谷市區重要交通節點，周邊道路長期車流密集，尤其從甘烹碧路轉入路口的車輛經常造成直行車道壅塞，最終導致車流回堵至鐵軌區域。他表示，在高度壓力的交通環境中，部分駕駛並非刻意違規，而是被迫在擁擠車陣中做出冒險決策，這顯示事故背後應檢討整體交通系統是否提供足夠安全空間，而非僅將責任歸咎於個別駕駛。塔威薩強調，人類本就可能犯錯，因此安全系統應設計成即使出現失誤，也不致造成重大傷亡。他指出，該事故涉及火車駕駛、平交道柵欄控制人員、旗手與車站管理等多個環節，必須高度協調才能確保系統正常運作。問題核心在於制度是否具備足夠容錯能力，以及事故發生後是否有機制降低衝擊。不過塔威薩也指出，雖然興建立體交叉道或地下道是理想解方，但該地區地下已有MRT捷運、上方則有BTS高架系統，大型工程執行難度極高。在短期內，他建議優先導入「智慧路口」概念，透過AI與監視系統即時分析車流，以「自動調整紅綠燈秒數」的方式提升疏導效率。報導也指出，曼谷過去層試行「Adaptive Control」交通控制系統後，部分地區壅塞情況確實減少約20%，顯示智慧交通具有實際成效。此外，他建議增設違規偵測與車牌辨識系統，針對停留在鐵軌上的車輛自動開罰，同時將鐵道路口監視器畫面即時傳送至火車駕駛室。由於火車通常需在距離平交道約2公里前開始減速，若能透過即時影像提前掌握路況，將有助延長反應與煞車時間，降低重大事故發生機率。不過塔威薩也指出，泰國面臨的最大挑戰之一是跨部門協調不足，這涉及曼谷市府、警方與泰國國鐵等多個單位，長期缺乏整合機制。事實上，關於智慧交通與AI城市治理已逐漸成為東南亞各國共同關注的政策方向，韓國政府今年的「K-City Network」計畫下，於多個東南亞國家啟動AI智慧城市試點，以驗證韓國智慧城市技術並拓展海外市場，包含涵蓋汶萊、菲律賓、越南、泰國與馬來西亞六地，顯示區域對數位化城市解方的需求正在快速增加。其中，汶萊將測試AI智慧城市平台以強化水資源管理與災害應變；菲律賓巴科奧爾（Bacoor）將導入智慧交通號誌系統；越南胡志明市將試行隨選運輸服務，芹苴市則部署AI智慧路口控制；泰國素林府將引入老舊建築安全管理方案；馬來西亞檳城則將導入可偵測事故並緩解壅塞的交通管理系統。韓國政府表示，這些計畫不僅有助解決城市問題，也將為後續技術輸出與投資合作鋪路。