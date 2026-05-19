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▲以3千張床墊堆出來的「床墊路」，幾個月來快速長大，很快就可以繞行道路一整圈。（圖／翻攝畫面，2026.05.19）

▲堆在潭子清潔隊附近的「萬里床城」相當壯觀。（圖／翻攝畫面，2026.05.19）

台中市垃圾處理牛步化，不斷被批評，市議員賴朝國昨天出示3千多張床墊鋪成的「新萬里長城」照片，憂心成為鼠輩們的豪宅，壯觀畫面引起熱烈議論，連google地圖都被人kuso標註為「台中萬里床城」。中市府環保局表示，清潔隊會透過人力拆解、挪移到相關暫置場破碎等方式處理，希望11月以前完成相關處理工作。台中市議員賴朝國昨天質詢時出示看不到盡頭的「床墊路」，指潭子清潔隊的出入道路，9個月前開始堆積廢床墊，當時已有民眾反映有礙觀瞻，近來床墊路像貪食蛇一樣不斷增長，如今長達1公里，被當地民眾戲稱「新萬里長城」。新聞披露後，網友kuso形容此處是「萬里床城萬里床」、「床的世界」、「讓鼠來、讓鼠吃、讓鼠住」，今（19）日有媒體到現場空拍，發現一大片綠色草地的週邊道路，約有2/3的長度被鋪成床墊路，對照先前google地圖空拍畫面，僅東北角被鋪了一小段，幾個月來「床墊貪食蛇」成長速度驚人，接下來的畢業季是租屋換屋高峰，預計將會出現更多床墊。今天有網友將google地圖中的床墊路地點標註為「台中萬里床城」。台中市環保局表示，堆置的地點屬清潔隊內部的道路，堆置區域並未對外開放，平常也有進行消毒和澆水降溫的工作，大家不用擔心鼠患。至於床墊恐越堆越多，環保局清潔隊管理科科長趙正玉指出，潭子區清潔隊約堆置3千多床，目前會以人力拆解，或挪移到暫置場所進行破碎處理，目前機械破碎的標案正執行當中，希望11月以前完成相關處理工作。