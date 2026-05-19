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我國立院今（19）日針對總統賴清德彈劾案進行投票表決，結果因未達三分之二門檻，創下憲政首例的彈劾案宣告失敗，與此同時菲律賓政壇也在舉行一場針對前總統杜特蒂之女、該國現任副總統莎拉・杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾案審理，日前參議院已正式轉換為彈劾法庭，此案被普遍視為可能改寫菲律賓權力版圖的關鍵事件，不僅牽動莎拉・杜特蒂在2028年總統大選的布局，也加劇杜特蒂與馬可仕兩大政治家族之間的裂痕。根據菲媒報導，這起副總統彈劾案目的在於審理副總統莎拉涉及違憲、貪污與背棄公眾信任等指控，該國眾議院已於13日將彈劾理由書與相關證據送交參議院，參議院隨後於18日依程序轉為彈劾法庭，並由參議員擔任法官審理案件。根據參院點名結果顯示，一共24名參議員中有23人出席，唯一缺席者是因遭國際刑事法院通緝、議院槍擊案後逃離而備受關注的參議員羅莎（Ronald dela Rosa）在參議員穿上法袍宣誓後，菲律賓參議院議長下令向副總統發出傳票，要求她在10天內提出答辯，若未回應，程序仍可繼續進行。依照彈劾流程，副總統答辯後，眾議院組成的11人檢察團將有5天提交回覆，隨後才會進入預審與正式審理階段。副總統面臨的指控包括濫用機密資金、賄賂政府官員、擁有來源不明財富，以及對總統小馬可仕發出刺殺威脅等重大罪名。若最終有超過三分之二參議員支持定罪，她將被免職並可能遭終身禁止擔任公職，意味著她競逐2028年總統大位的政治前途恐被徹底斬斷。此前眾議院已以255票贊成、26票反對、9票棄權的壓倒性票數通過彈劾，支持這項彈劾案的民眾們更直言，「不能讓涉嫌腐敗與濫權的政治人物距離總統大位僅一步之遙。」不過這場彈劾案的政治變數仍在，就在彈劾文件送交參議院同日，參議院領導層出現重大變動，被視為較親近杜特蒂家族的凱耶塔諾出任議長，使外界關注審理過程是否受到政治影響。凱耶塔諾對外表示，參議員將依據證據做出裁決，但由於參議院內仍有不少親杜特蒂盟友，案件最終結果仍充滿不確定性。這也是副總統連續第二年面臨彈劾，去年本案曾因程序瑕疵遭退回，隨後更被最高法院裁定違憲。分析普遍認為，無論彈劾結果如何，此案都將深刻影響菲律賓未來政治走向。若副總統遭定罪，將終結其總統之路；若未定罪，反而會進一步鞏固其政治聲勢，這也造就了本次彈劾審理案被視為菲律賓2028年總統大選的前哨戰，同時也意味菲律賓政壇權力重整與家族政治對立的全面升溫。