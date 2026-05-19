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雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐深夜突被多人圍毆，現場多人受傷，曾蔡美佐孫女點名，現場帶頭施暴者之一，是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子，因涉嫌教唆傷人遭法院裁定收押禁見。對此，蔡春綢今（19）日表示，整起事件源頭是搶轎發生衝突，畫面中沒看到姪子動手打人，「教唆證據在哪裡？」民眾黨立院黨團今天上午舉辦「四大支柱？四大皆空！」記者會，針對時代力量開記者會指控蔡春綢與其家族是「在地黑道」一事，蔡春綢表示，自己年輕時代表國家參加國際體育競賽，教書30年退休後投入公益、關懷弱勢，現在在立法院教文委員會，為老師學生爭取權益，更要推廣媽祖文化到全世界，自己譴責暴力，與親人相關的案件也已進入司法程序待還原。媒體追問，針對姪子涉入打人事件，目前已遭到羈押，是否認為對方有犯錯？蔡春綢強調，整起事件源頭是搶轎發生衝突，畫面中沒看到姪子動手打人；針對外界有人質疑姪子涉及教唆，蔡春綢質疑，「教唆證據在哪裡？」，相信自己的家族經得起檢驗，期待案情逐步還原。