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太平區居民未來洽公不必再多頭奔波！整合五棟分散舊廳舍、斥資6點8億元打造的「太平區行政中心」，將於5月25日正式啟用。中市府民政局長吳世瑋表示，為迎接全新行政核心，周邊祥順路分隔島開口等交通配套已同步整備完畢，正式通車後將免除民眾繞道迴轉之苦，全面翻轉區域交通動線。吳世瑋指出，太平區近年人口快速成長、地方發展蓬勃，原有的區公所辦公空間逐漸不敷使用，加上各課室分散於五棟廳舍，不僅增加行政協調成本，也常造成民眾往返奔波。新建成的行政中心為地下二層、地上五層建築，除整合區公所行政資源外，亦納入「太平宜昌托嬰中心」，並於地下室規劃共享停車場。未來將進一步串聯鄰近的戶政與地政事務所，形成完整「太平行政圈」，大幅提升一站式洽公的便利性。為配合行政中心啟用，市府同步完善周邊交通。民政局投入約3百82萬元辦理「祥順路分隔島開口工程」，由副局長彭岑凱率隊，整合建設、交通、養工處及地方里辦公處共同推動。全案兼顧「生態永續、安全優先」，施工前先評估移植五棵喬木至宜富公園，後續完成約十八點二公尺中央分隔島開口、增設庇護島與機車待轉區。交通局亦同步設置五座交通號誌燈、四座行人秒數顯示器，並完善無障礙斜坡道，未來市民前往洽公免再繞道迴轉，可有效縮短行車時間、改善區域交通動線。太平區長陳柏宏提醒，公所團隊將於5月25日起正式搬遷至新址「台中市太平區祥順路一段200號」辦公，聯絡電話（04-22794157）維持不變。為讓民眾即時掌握搬遷資訊，區公所將透過鄰長逐戶發送宣傳單、清潔車廣播、宣傳車巡迴、臉書與LINE群組圖卡等多元管道加強宣導，確保行政服務無縫接軌。太平區公所表示，太平區行政中心不僅是硬體建設升級，更代表太平城市治理與公共服務全面進化，未來將持續優化周邊交通、景觀與公共服務品質，打造更安全、便利、宜居的生活環境，與市民共同迎接太平嶄新的城市發展篇章。