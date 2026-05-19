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中信金控今（19）日舉行法人說明會，總經理高麗雪也談到對今（2026）年經濟展望，中信金預估美國今年不降息機率滿高，至年底前利率可能維持不變，不過，台灣6月有可能升息半碼，年底前再升息半碼，並看升新台幣，年底前會往30元至30.5元靠攏。受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，中信金今年第一季合併稅後盈餘達231.04億元，年成長16%，續創歷年同期新高，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）優於同業，展現穩健經營成果與多元獲利動能。中信金主要獲利引擎中信銀行2026年第一季稅後盈餘達165.86億元，續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升，同時受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長。在信用卡業務方面，隨整體消費動能穩定升溫，相關收益表現良好；海外布局方面，中國信託銀行各主要海外據點獲利表現穩健，逐步成為推動銀行整體成長的重要引擎，持續強化集團跨區域與國際化經營版圖。至於保險業務部分，子公司台灣人壽今年第一季稅後盈餘77.52億元。今年臺灣保險業正式接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17），台灣人壽持續優化產品組合，聚焦高合約服務邊際（CSM）的傳統型與保障型商品，強化新契約價值及中長期穩定收益來源。面對市場利率及匯率波動環境，台灣人壽持續透過審慎的資產負債管理（ALM）機制，提升風險控管效能，維持整體財務體質及資本穩健。中信金強調，將持續發揮銀行與保險優勢，深化數位金融創新與全球布局，在穩健財務基礎下精進風險管理，並以卓越 ESG 績效為後盾，發揮金融影響力，朝永續經營發展邁進。對於今年經濟展望，中信金總經理高麗雪表示，美國5月12日公布消費者物價指數（CPI）年增3.8%，主要受到戰爭推升，不過，目前看美國就業市場風險可控，估計美國聯準會（Fed）今年不降息機率滿高，年底前利率維持不變。至於匯率部分，因地緣政治大家偏向美元，但受到利差、美國財政赤字及對美元資產信任度影響，加上台股表現強勢，台灣央行貨幣政策趨緊，中信金看升新台幣，預估年底前會往30元至30.5元靠攏。中信金對台灣今年經濟成長展望也樂觀，高麗雪說，台灣今年第一季經濟成長率年增14%，首季出口逾1957億美元，年成長超過51%，預估台灣今年經濟成長率有機會超過8%，央行也宣示貨幣政策相對趨緊，因此，中信金預估台灣央行6月可能升息半碼，年底前再升息半碼。